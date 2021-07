Zahrajeme si hry od Sony na Netflixu? Dataminer odhaluje zajímavé informace

20. 7. 2021 10:33 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Šárka vás před pěti dny informovala o snaze Netflixu proniknout hlouběji do světa videoher. Zatím se seriálovo-filmový gigant soustředí jen na poskytování licencí své produkce externím studiím a sám adaptuje hry formou hraných i animovaných seriálů. V budoucnu by ale hry mohl sám tvořit, a pokud se spekulace potvrdí, mohli byste je hrát v rámci svého obvyklého předplatného.

Tyto informace, zatím nepodložené žádným oficiálním oznámením, svým způsobem podporuje dataminer Steve Moser (díky, VG247!), který v iOS aplikaci Netflixu nalezl pár zajímavý obrázků. Předně logo se žraločí ploutví, které má odkazovat na pracovní název Shark pro údajnou chystanou herní službu Netflixu. Moser dokonce našel obrázek s červeným logem „N“ a nápisem „GAME“.

Co je ale mnohem zajímavější, jsou zbylé dva obrázky – jeden zachycuje Džina Sakaie ze hry Ghost of Tsushima a druhý pár ovladačů DualSense, obojí vztahující se k Sony. A nové spekulace jsou na světě. Co by případná spolupráce Sony a Netflixu mohla znamenat?

Netflix’s gaming feature has a current working name of “Shark” and is represented by this image in their iOS app: a shark fin. Could an image of PS5 controllers and Sony’s Ghost of Tsushima (director’s cut coming Aug. 20th) indicate a partnership with $SONY? Cc @HedgeyeComm $NFLX pic.twitter.com/FLghlRlu20 — Steve Moser (@SteveMoser) July 15, 2021

Mohla by znamenat prakticky cokoliv. Netflix by třeba mohl chystat seriály podle her od Sony, což se mi ale zdá nepravděpodobné vzhledem k tomu, že si samo Sony vytvořilo studio za účelem filmových adaptací svých her. Mnohem zajímavěji se jeví teorie o tom, že by Netflix spustil něco jako vlastní PlayStation Now, tedy streamování her, které je ostatně centrem drbů z minulého týdne.

Fakt, že uniklé obrázky zachycují pouze ovladače DualSense, by mohl naznačovat možnost hrát hry od Sony na Netflixu bez nutnosti vlastnit PlayStation, tedy že by byly streamované přesně jako skrze PlayStation Now. V tuto chvíli může jít o exkluzivní spolupráci, ale také o jednu z mnoha společností, které se Netflix pokusí uhnat do své případné herní služby.

Pokud Netflix nějakou herní službu skutečně chystá, je otázka, jakým způsobem bude zpoplatněná. Dřívější spekulace hovoří o zahrnutí služby do standardního předplatného Netflixu, čímž by služba slušně lezla do zelí jak Game Passu, tak Stadii. Zatím se ale stále pohybujeme v oblasti fantazírování a musíme vytrvat, než a jestli Netflix někdy v budoucnu skutečně oznámí své širší plány pro herní segment.