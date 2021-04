Zachraňte průmyslový Steeltown v prvním rozšíření pro Wasteland 3

16. 4. 2021 10:35 | Novinky | autor: Pavel Makal

Wasteland 3 mi zkraje podzimu udělal ohromnou radost, protože mi svým pojetím připomněl staré dobré časy prvních Falloutů. Vývojáři z inXile Entertainment po úspěšném startu nelenili a oznamují první chystaný datadisk pro postapokalyptické RPG.

Ten ponese jméno Battle of Steeltown a zavede nás do průmyslového komplexu, který zásobuje Colorado technickými vymoženostmi od zbraní po roboty. Právě díky tomu může patriarcha držet stát ve svém ocelovém sevření, v poslední době se ale dodávky zboží opožďují a vůdkyně města Abigail Markham to neumí pořádně vysvětlit.

Úkolem Rangerů tak bude vydat se přímo na místo a zjistit, co se děje. Zdá se, že celý Steeltown je na pokraji zhroucení, dělníci stávkují, banditi rabují, a pokud se problémy rychle nevyřeší, mohla by celá situace přerůst v nepříjemný konflikt. Ale kdo ví, možná právě to by bylo pro všechny nejlepší. Rozhodnutí bude jako vždy na nás.

Rozšíření nabídne škálování obtížnosti podle dosažené úrovně a gearu, aby se noví i vracející se hráči mohli rovnou pustit do akce. Čekají vás nové úkoly, robotičtí nepřátelé, výzbroj a výstroj i bojové mechanismy včetně živelných štítů nebo neletálních zbraní.

Battle of Steeltown pro Wasteland 3 vyjde 3. června na PC, Xbox One a Series X|S i PlayStation 4 a 5.