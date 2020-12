Zachraňte pošramocený vztah ve ztřeštěném co-opu It Takes Two

11. 12. 2020 5:02 | Novinky | autor: Pavel Makal

Josef Fares je výraznou tváří herního vývoje a člověkem, který nejde pro ostrá slova daleko. Své o tom ostatně ví i Geoff Keighley, který má s Faresovým excentrickým chováním své zkušenosti. Na druhou stranu má ale šéf studia Hazelight za sebou úspěšné tituly Brothers: A Tale of Two Sons a A Way Out, díky nimž si pozvání na každoroční Keighleyho akci The Game Awards zaslouží. Objevil se tam i letos a rovnou představil svůj nový titul.

Ten podobně jako A Way Out vzniká pod hlavičkou labelu EA Originals a jak je u Farese zvykem, zaměřuje se na kooperaci dvou hráčů. Stejně jako A Way Out bude i novinka It Takes Two obsahovat takzvaný Friend Pass, zakoupením jedné kopie tak vlastně dostanete druhou zdarma pro kamaráda, který následně může hrát s vámi on-line, k dispozici ale bude i split-screen.

Nová hra má být převážně nevážným (ale i dojemným) příběhem o tom, jak je někdy náročné vzájemně vycházet. Vaším úkolem bude pomoci dvojici protagonistů překonat neshody a vydat se na neopakovatelné dobrodružství. Rozhádaný pár Cody a May byl nedopatřením proměněn v dvojici panenek a ocitl se v kouzelném světě. Aby se mohl vrátit k běžnému životu, musí se spolehnout na pomoc samozvaného vztahového guru Dr. Hakima. A dle traileru je zřejmé, že to bude jízda.

Autoři slibují bohaté a kreativní výzvy, které budou popírat hranice žánrů, díky čemuž si nikdy nebudete jisti tím, co vás čeká. V každé úrovni budete získávat a využívat nové schopnosti, It Takes Two má posouvat hranice interaktivního vyprávění. Jedinou cestou kupředu je ale spolupráce, tuhle hru si sólo nevychutnáte.

Hra vychází na PC a staré i nové generaci PlayStationu a Xboxu. Dočkáme se jí 26. března příštího roku.