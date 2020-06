Tvůrci A Way Out chystají novou kooperaci It Takes Two

19. 6. 2020 15:25 | autor: Patrik Hajda

EA Originals je přidružené vydavatelství společnosti Electronic Arts, které se zaměřuje na menší hry nezávislých vývojářů. V minulosti pod touto značkou vyšla poutavá dobrodružství jako Sea of Solitude, Fe a oba díly série Unravel. Po včerejším streamu EA Play víme o dalších třech.

It Takes Two

zdroj: Electronic Arts

Studio Hazelight před dvěma lety vydalo hodně zajímavou akční adventuru A Way Out určenou striktně pro dva hráče, z nichž se každý chopil jednoho z vězňů a společně pak prchali z vězení. Každý z hráčů přitom prožíval něco jiného, občas se jejich cesty sešly, aby si vzájemně pomohli, ale jindy čekal na každého z nich jiný úkol.

A i další hra těchto tvůrců s napovídajícím názvem It Takes Two bude kooperačka pro dva hráče. Tentokrát ale půjde o akční plošinovku, ve které se z vás stanou dvě panenky. To, co prožijete, bude pravděpodobně výplodem fantazie malé holčičky, jejíž rodiče jsou na kordy, a tak zahání smutek svými hadrovými kamarády a jejich vzájemnými vztahy.

It Takes Two je z trojice oznámených her tou nejtajemnější, protože její trailer nabízí pohled pouze na trojici prostředí, ale nic z hratelnosti. Se hrou se počítá v příštím roce na zatím nespecifikovaných platformách.

Lost in Random

zdroj: Electronic Arts

Další hrou z ranku Originals je akční adventura plná náhody Lost in Random. Stojí za ní studio Zoink, tedy tvůrci Fe rovněž spadající do tohoto indie programu, ale také plošinovky Flipping Death koketující se smrtí.

Ve světě zvaném Random je vše ovládané zlomyslnou černou šestistěnkou, která určuje osudy všech bytostí. Naděje svitne ve chvíli, kdy objevíte bílou kostku schopnou zvrátit hody aktuálního hrůzovládce.

Bílá kostka se k vám přidá na dobrodružství plné soubojů s roztodivnými tvory a bossy, ale zdá se, že vám v cestě budou stát obrovské dveře s číslem. Budete ho muset přehodit? Bude se ve hře vůbec házet, nebo půjde jen o jakousi metaforu stolní hry a života? Dozvíme se příští rok, až Lost in Random vyjde.

Rocket Arena

zdroj: Electronic Arts

Poslední oznámenou hrou je Rocket Arena, multiplayerová střílečka pro dva tříčlenné týmy. Jak už název napovídá, víc než čímkoliv jiným se zde budete ohánět raketomety na písečných karibských plážích, v husté džungli mezi zikkuraty nebo kdekoliv jinde, kam vás vítr zanese.

Co si budeme povídat, Rocket Arena vypadá docela tuctově. Další týmová střílečka plná rozdílných hrdinů s rovnou stovkou úrovní vlastní progrese. Mohla by to být sranda, ale v dnešní konkurenci to nebude mít lehké.

Rocket Arena vyjde už 14. července na počítačích, PlayStationu 4 a Xboxu One. Ode dne vydání nabídne 10 hrdinů, ale další se do hry podívají spolu s novými mapami hned o čtrnáct dní později.