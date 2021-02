Z mafiána šermířem? Historické odbočky Yakuzy by mohly vyjít i u nás

25. 2. 2021 8:00 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Ze série Yakuza se v posledních letech zvládla stát poměrně západní záležitost. Tedy samozřejmě ne ve smyslu striktně japonského zasazení, ale z hlediska přístupnosti. Díky vydavatelství Sega se hráči v Evropě a Severní Americe spolu s překladem dočkali všech hlavních dílů Yakuzy, v Japonsku známé jako Ryū ga Gotoku (= dračí, podobné drakovi, v angličtině Like a Dragon, což je shodou okolností také podtitul nedávno vyšlého 8. dílu).

Ke kompletaci série ale stále chybí několik starších spin-offů. Zatím nic nenasvědčovalo tomu, že by u nás mohly vyjít historické odbočky Ryū ga Gotoku Kenzan! z roku 2008 nebo sedm let stará Ryū ga Gotoku Ishin!, které postavy z moderního města přesouvají na japonský venkov v 17. a 19. století. Zároveň to neznamená, že by tím série nabývala na vážnosti a ztrácela něco ze své ulítlé bizarnosti. Tradičního karaoke se Goro nevzdá!

Sega sice zatím nic oficiálně neoznámila, ale současný producent série, Daisuke Sató, v rozhovoru pro německý server JP Games prohlásil, že by rozhodně chtěl, aby si evropští a američtí fanoušci mohli vychutnat i tyhle hry. „Museli jsme na západě položit základy pro celou sérii a stanovit si priority, takže teď několik let zkrátka nebyl vhodný čas na vydání Kenzan! nebo Ishin!“ prohlásil Sató.

„Dle mého názoru mají tyhle díly skvělou akci a osobně bych je moc rád viděl lokalizované. Zároveň je to trochu komplikovanější, protože jsou 13 a 7 let staré, takže nestačí jednoduchý port a s větší předělávkou je více práce. Není to snadné rozhodnutí,“ vysvětluje Sató. Na druhou stranu, úspěch předělávek prvních dvou dílů ve formě Yakuzy Kiwami by pro studio mohl být celkem přesvědčivým argumentem, proč se pustit do dalších remaků.