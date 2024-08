XDefiant má málo hráčů, tým se obává dalších vyhazovů a ukončení podpory

30. 8. 2024 12:00 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Jedno se musí Ubisoftu nechat: Možná nedělá revoluční hry a jejich hry jako služby bývají na startovní čáře spíše neúspěšné, dokáže do nich ale investovat potřebný čas a peníze, a nakonec z nich udělat úspěšné hry s oddanou komunitou. Můžeme jmenovat třeba Rainbow Six Siege, The Division a For Honor. Dokonce i Skull and Bones by kterákoliv jiná firma už asi třikrát zrušila, ale francouzský gigant se tvrdohlavě drží svého. Zkouška teď čeká čerstvou střílečku XDefiant.

Přitom start týmovky s postavami z jiných her Ubisoftu vypadal skvěle. V prvních dvou a půl hodinách si v květnu hru stáhlo přes milion lidí, v prvním týdnu dokonce osm milionů. Cestou se ale něco pokazilo a XDefiant zřejmě bude bojovat o přežití. Vyplývá to z exkluzivní reportáže Toma Hendersona na základě výpovědí zaměstnanců sanfranciské pobočky Ubisoftu, kteří na hře pracují.

zdroj: Ubisoft

Čísla se v těchto dnech podle Hendersonových zdrojů pohybují zhruba kolem 20 tisíc současně hrajících lidí napříč platformami. Číslo, jehož trojnásobku takový Rainbow Six Siege dosahuje jenom na Steamu. Nižší počty hráčů by nebyly zas takový problém, kdyby ve free-to-play hře alespoň utráceli, což se prý podle managementu neděje. XDefiant má údajně do konce třetí sezóny čas na zvrácení situace, jinak může přijít o další obsahovou podporu a de facto vyhlásit klinickou smrt.

Ultimátum samozřejmě na tým, který se o střílečku stará, vytváří obrovský tlak. Hovoří se i o nutnosti propouštění, pokud se osud XDefiant nepovede zvrátit. Mimochodem, jde o stejnou pobočku, ve které se už tento měsíc některé pozice rušily, takže se dá předpokládat, že zbylí pracovníci mají na stole ještě práci po svých odejitých kolezích.

„Frustrace uvnitř studia je mířená na vedení, které odmítá převzít zodpovědnost za nedostatky projektu. Dalo se jim vyhnout, kdyby firma měla lepší pracovní kulturu (crunch, přesčasy, odklady). I přes interní audit minulý měsíc byly problémy zameteny pod koberec a management nekoná,“ soudí o situaci v týmu Henderson.

Budoucnost XDefiant je nejistá. Ubisoft údajně sází všechny žetony na třetí sezónu, od které si slibuje příliv nových hráčů. Hra se nachází teprve v první sezóně, každá přidává nové frakce, zbraně, mapy a herní režimy, takže naděje existuje. Nicméně je nutné připomenout, že v říjnu XDefiant vychází nemalá konkurence v podobě Call of Duty: Black Ops 6. A jaké jsou vaše dojmy z free-to-play, hrajete ji stále?