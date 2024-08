Ubisoft opět propouští, tentokrát v amerických pobočkách

19. 8. 2024 13:30 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Videoherní gigant Ubisoft propouští na dvou svých pracovištích ve Spojených státech amerických. Snižování stavů se týká poboček v San Franciscu a v Cary v Severní Karolině (známé taky jako Red Storm Entertainment). O práci v nich přišlo dohromady 45 lidí.

„Tohle obtížné, ale nezbytné rozhodnutí jsme museli provést, abychom sjednotili organizaci studií s jejich budoucími obchodními cíli a rozvojovými aktivitami,“ uvádí mluvčí Ubisoftu pro zpravodajský server Bloomberg.

Že se propouští v týmu Red Storm Entertainment, asi není překvapivé. Studio totiž pracovalo na free-to-play střílečce The Division: Heartland, kterou Ubisoft letos v květnu zrušil. Část pracovních sil ze zrušeného projektu se pak měla během léta přesunout k vývoji a údržbě her XDefiant a Rainbow Six, zřejmě se ale nepodařilo alokovat všechny zaměstnance.

Je to už podruhé, co letos francouzský vývojář a vydavatel propouští. V červenci se pro změnu škrtalo v pobočce v Torontu, která pracuje na remacích Splinter Cell a Prince of Persia: The Sands of Time. A aktuální americkou vlnou propouštění se dost možná pořád nekončí, strukturální změny Ubisoft zjevně bere po jednotlivých regionech, takže se do konce roku dost možná doslechneme ještě o snižování stavů v evropských a asijských pobočkách.

Propouštění v Ubisoftu je dalším z řady zápisů do kroniky velmi náročného roku ve videoherním průmyslu, kdy v souvislosti s organizačními změnami a špatně nastavenými očekáváními přišlo napříč studii, médii i vydavatelstvími o svá pracovní místa přes deset tisíc lidí.