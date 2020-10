Xbox v novém videu shrnuje výhody příští generace konzolí

27. 10. 2020 10:30 | Novinky | autor: Pavel Makal

Už přespříští úterý dorazí na pulty obchodů po celém světě nová generace konzolí Xbox, a to hned ve dvou variantách – Series X a S. Microsoft nyní přichází se skoro čtvrthodinovým videem, které ukazuje sílu těchto herních zařízení v praxi. Jednotlivé prvky komentuje Harrison Hoffman, člen týmu, který konzoli navrhl.

Video začíná samotným spuštěním konzole a ukázkou toho, jak rychle se můžete pustit do akce v Gears 5. Hoffman říká, že na Xboxu Series X hra běží ve 4K 60 FPS, přičemž textury odpovídají nastavení Ultra v PC verzi. V multiplayeru si pak budete moci užít i dvojnásobný framerate. Rychlý skok do Dirt 5 ukazuje funkci Fast Resume, díky níž lze velmi svižně střídat právě rozehrané hry.

Na Subnautice video demonstruje funkci Auto HDR, která je systémovým řešením, jež implementuje HDR do všech her, tedy i těch, které ji původně nepodporovaly. Týká se to i titulů z původního Xboxu, případně z generace Xboxu 360.

Svůj prostor dostane i ovladač, který prošel několika úpravami. Jeho držení má být ještě pohodlnější a D-pad je inspirován Elite Controllerem druhé generace, nejzásadnější novinkou je ale implementace sdílecího tlačítka, které (podobně jako na PlayStationu 4) umožní snadné pořizování screenshotů a videí. Ty následně přes mobilní aplikaci Xbox můžete poslat na své oblíbené sociální sítě.

I zmíněná aplikace prošla řadou designových změn a došlo k jejímu hlubšímu propojení s konzolí. Za zmínku stojí služba remote play, která vám umožňuje hrát vlastněné hry přímo na obrazovce telefonu, ať jste kdekoli.

Středobodem všeho je rychlost, kterou video demonstruje na spouštění her, pohybu v dashboardu nebo v obchodě. Obě konzole by také měly mít zvýšenou schopnost rychlého stahování obsahu: Pokud máte rychlý internet, už byste na nových Xboxech neměli narážet na hardwarová omezení.

Závěr videa se pak věnuje kartě rozšiřující diskovou kapacitu. Tu pro Microsoft vyrábí společnost Seagate a je stejně rychlá jako integrované SSD. Hoffman připomíná, že pro hry z předchozích generací lze využít i běžné externí disky, pro next-gen si ale musíte schovat místo právě na superrychlém úložišti.