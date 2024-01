Xbox trestá za automaticky zveřejněná hanbatá videa z Baldur’s Gate 3

9. 1. 2024 15:30 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Lechtivé scénky v Baldur’s Gate 3 vás na Xboxu mohou přijít docela draho. Microsoft potvrdil, že v uplynulých dnech zaznamenal případy, kdy zabanoval hráče a hráčky populárního RPG, kterým konzole automaticky zveřejnila videa obsahující nahotu. Společnost dodává, že trest může postihnutým uživatelům zrušit, pokud dojde k závěru, že k nim došlo omylem. Zároveň doporučuje, aby majitelé Xboxu možnost automatického nahrávání vypnuli, aby podobným incidentům zabránili. Funkce je přitom v základním nastavení vždy zapnutá.

První zprávy o banech rozdaných za klipy s nahými postavami se objevily minulý týden, autoři hry ze studia Larian tehdy rychle ujistili fanoušky, že o problému vědí a s Microsoftem spolupracují na řešení. Krátce nato začali potrestaní jedinci dostávat své účty zpátky, pachuť nespravedlnosti ale příliš nespravilo následné vyjádření Xboxu.

„K pozastavení účtu Xbox nedochází automaticky. Každý záznam je přezkoumán moderátorem a pokud je shledán v rozporu s našimi bezpečnostními a obsahovými politikami, jsou přijata odpovídající opatření. Náš tým vyhodnocuje odvolání a může zrušit pozastavení, pokud bylo opatření přijato omylem. Například pokud jde o první porušení, pozastavení odstraníme a informujeme hráče, proč k němu došlo a jak se vyhnout budoucím problémům – například jak vypnout automatické nahrávání, když se zachycuje citlivý obsah,“ uvádí oficiální účet Xboxu na sociální síti X.

zdroj: Larian Studios

Hráči příliš nechápou, proč je Microsoft postihuje za využívání funkce, která je v základu zapnutá – nahraná videa se automaticky ukládají na servery Xbox, nikoliv na pevný disk konzole. Pravidla pro komunitu zakazují nahrávat obrázky a videa se sexuálním obsahem, na druhou stranu by dávalo mnohem větší smysl u účtů s nastaveným rodičovským zámkem zkrátka nezobrazovat obsah z her pro dospělé publikum. Anebo alespoň pořízené snímky automaticky nezveřejňovat.

„Nedal jsem si tu práci, abych vytvořil lechtivý obsah v jinak nevinné hře. Prostě jsem zdokumentoval to, co mi hra s ratingem M za nahotu a sexuální obsah naservírovala. Je to jako bych si na DVR nahrál epizodu Hry o trůny a můj poskytovatel kabelovky mi tuhle službu zařízl, protože v tom dílu byl někdo nahý,“ neskrývá své rozhořčení jeden ze zabanovaných hráčů s přezdívkou Daddy-Vegas v rozhovoru pro server DualShockers. Navíc dodává, že k blokaci účtu došlo za méně než půl minuty od nahrání klipu a rozporuje tak vyjádření Xboxu, podle kterého veškeré záznamy vyhodnocují moderátoři.

Ban za hanbaté obrázky není přitom jediné neštěstí, které vás při hraní Baldur’s Gate 3 na Xboxu může potkat. Hru měsíc po vydání stále trápí mizející uložené pozice, Lariani zatím doporučují si svůj postup pojistit jednoduchým trikem.