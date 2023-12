Baldur’s Gate 3 nikdy nevyjde v Game Passu

19. 12. 2023 16:30 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Pokud jste doufali, že nedávný příchod Baldur’s Gate III na Xbox zvěstuje eventuální zahrnutí populárního RPG do Game Passu, zřejmě máte smůlu. Šéf studia Larian Swen Vincke se v rozhovoru pro IGN nechal slyšet, že absence jejich nejnovějšího výtvoru v předplatném je zcela záměrná a ani v budoucnu se na ní nemá nic změnit.

„Říkali jsme to vždycky, Baldur’s Gate III nemělo být v Game Passu a ani v něm nebude,“ prohlásil Vincke a dodal, že za plnou cenu obdrží hráči a hráčky obsahu víc než dost.

Prodej her mimo předplatitelské služby je podle něj naprosto klíčový pro budoucnost studia. „Udělali jsme velkou hru a myslím, že je naprosto férové ji adekvátně nacenit. Nemáme v ní žádné mikrotransakce, takže dostanete přesně to, za co jste zaplatili. Je to opravdu masitá hra. Myslím, že má právo existovat a prodávat se přesně tak, jak je. I díky tomu budeme moct tvořit další hry,“ vysvětluje šéf Larianů. A rozhodně si s tou masitostí nevymýšlí – průměrná délka dohrání se podle databáze HowLongtoBeat pohybuje někde kolem 105 hodin.

Studio navíc evidentně nemá rozumnou motivaci, proč by k umístění do předplatného mělo momentálně svolit. Ačkoliv Baldur’s Gate 3 vyšlo už v srpnu, na Steamu stále okupuje pátou příčku aktuálně nejvýdělečnějších titulů.

zdroj: Larian

Když k tomu připočteme obecný věhlas a čísla aktuálně hrajících lidí na Steamu, která moc často neklesají pod 100 tisíc současně (viz Steamcharts), nemají Lariani pádný důvod, proč od tradičního prodejního modelu slevit. Finančně by pro ně patrně výhodnější nebyl a o moc slavnější už jejich hra být nemůže. Pokud však potřebujete ještě trochu toho přesvědčování, určitě si přečtěte Vaškovu recenzi.