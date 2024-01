Baldur’s Gate 3 na Xboxu stále trápí problémy s ukládáním. Na řešení se pracuje

Nejlepší RPG uplynulého roku nedávno vyšlo na Xboxu, kde ho od začátku provázejí potíže s ukládáním, kvůli kterým můžete o dosažený postup v Baldur's Gate III úplně přijít. Jak Microsoft, tak studio Larian záhy dali na vědomí, že o problémech vědí, ani po několika týdnech se je ale nepodařilo zcela vymýtit.

Belgické studio se v prohlášení na sociální síti X znovu omluvilo a ujistilo hráče a hráčky, že s Microsoftem na oficiálním a definitivním řešení mizejících uložených pozic pracují. Potíže prý způsobuje firmware konzole. Kvůli svátkům a období dovolených ale oprava trvá poněkud déle než obvykle.

Prozatím tým nabízí alespoň provizorní řešení, které využívá systém cross-save. Standardně se využívá k přenosu uloženého postupu v Baldur's Gate III na jiné zařízení, v případě Xboxu vám ale také může zachránit spoustu času. Stačí si vytvořit účet na oficiálním webu, v nastavení hry onu funkci zapnout a propojit své účty.

We’re aware that there is a save issue on Xbox that continues to linger throughout the holidays. It occurs when exiting the game after saving. The game thinks the save was successful but due to a firmware issue, the save file is not fully committed to disk yet.



