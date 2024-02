Xbox se o své další plány s exkluzivitami podělí ve čtvrtek večer

Jak nám Microsoft přislíbil minulý týden, tak také činí: Už tento týden nám Xbox ve víru spekulací o konci exkluzivit, ba dokonce i možná celé konzole, udělá jasno. Někteří z insiderů v mezičase mírnili obavy fanoušků, kteří v panice začali prodávat či likvidovat své Xboxy – kupříkladu dřívější drby o vydání Starfieldu na PlayStationu prý nemají být pravdivé. Každopádně s jistotou teď nevíme nic. Kromě toho, že se všechno podstatné dozvíme ve čtvrtek ve 21 hodin v oficiálním podcastu Xboxu.

Please join us for a special edition of the Official Xbox Podcast.



Hear from Phil Spencer, Sarah Bond and Matt Booty as they share updates on the Xbox business. pic.twitter.com/TxwWJVUbgx