World of Warships slaví 5. výročí novou trvalou kampaní a asymetrickými bitvami

3. 9. 2020 12:48 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Těžko uvěřit, že námořní verze World of Tanks letos v září slaví své už páté narozeniny. Ale je to tak a World of Warships se u této příležitosti dočkává nové a hlavně trvalé kampaně, dočasných asymetrických bitev a spousty odměn spojených s oslavami.

Zmíněná kampaň nese všeříkající název Pět epoch námořnictva. Na ploše 50 úkolů rozdělených do pěti misí vás provede pěti epochami lodního stavitelství. Ke splnění jednotlivých úkolů musíte vyrazit do boje s konkrétními loděmi, které jsou historicky významné z hlediska dějin konstruktérství.

Za dokončení kampaně budete odměněni trvalou kamufláží „Epocha“, kterou lze použít na libovolnou loď deváté úrovně. Zároveň budete z nových kontejnerů získávat předměty do sbírky Pěti epoch námořnictva, jejímž průběžným plněním získáte dny prémiového účtu zdarma a další odměny.

Další velkou devízou vydaného updatu 0.9.8. jsou dočasné asymetrické bitvy více odpovídající skutečným námořním bitvám. Postaví se v nich proti sobě dva nesourodé týmy – na jedné straně bude 5–7 lodí 7.–8. úrovně a na straně druhé 9–12 lodí 5.–6. úrovně. Počty se vyberou tak, aby byly síly co nejvyrovnanější.

zdroj: Wargaming

Ještě vás čeká nová událost v docích. Po dokončení 20 fází výstavby nové lodě dostanete nové místo v přístavu, které zaujme americký křižník Anchorage 8. úrovně a za jehož kormidlem stane kapitán s deseti skilly. Loď si navíc můžete zkrášlit národní kamufláží.

Počítá se i s dárkovými bonusy za první vítězství s některými loděmi a dalšími prvky oslav, které naleznete v oficiálním blogovém příspěvku. Oslavy výročí započaly dnes v 7 ráno a skončí ve středu 30. září ve stejnou hodinu. Ale pozor, asymetrické bitvy zmizí už 17. září.