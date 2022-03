Westernová tahovka Hard West 2 láká na kovboje a nadpřirozeno

19. 3. 2022 10:00 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Letošní rok bude zřejmě dobrým obdobím pro všechny herní fanoušky a fanynky Divokého západu střihnutého podivnem. Na konci března nás čeká Weird West, a jak jsme se dozvěděli předevčírem, letošní rok bude patřit také Hard West 2, pokračování tahové strategie z roku 2015.

Dvojka se na západ vydává pod velením nových tvůrců z polského studia Ice Code Games, které před třemi lety vydalo kyberpunkovou RTS Re-Legion. Tvůrci jedničky, CreativeForge Games, stojí pro změnu za špionskou tahovkou Phantom Doctrine a jejím chystaným druhým dílem.

Gin Carter, hlavní „hrdina“ Hard West 2, přepadl jako spousta jiných raubířů vlak. Nebyl to ovšem ledajaký vlak. Byl to vlak duchů! Zahrávat si s duchy a se záhrobím se nevyplácí, takže Gin přišel o svou duši a utkat se o ni bude muset se samotným ďáblem, a to v kulisách salónů a prérií.

Můžete se těšit na klasickou, westernovou variaci na populární Jagged Alliance anebo XCOM, která by ale po zásluze měla odměňovat vaši agresivitu. Budete moct využít speciální schopnosti zvané Bravado – pokud se vám bude dařit řetězit smrti nepřátel, dostanete zpátky utracené akční body, a nemusíte tak protivníky vůbec pustit ke slovu. Nebo spoušti.

zdroj: Good Shepherd Entertainment

Spravovat budete také svou bandu vyvrhelů, k nimž se ovšem budou připojovat i méně přízemní bytosti jako čarodějnice, přízraky a podobná havěť, takže se kromě metání olova můžete těšit i na kouzla a kletby. Členové skupiny budou mít na vaše konání vlastní názor – když s vámi souzní, znamená to víc bodíků oddanosti a lepší výkony na bojišti.

Hard West 2 by měl vyjít v letošním roce exkluzivně na PC. V této chvíli se na oficiálním webu hry můžete přihlásit do uzavřené bety a doufat, že budete mezi vybranými šťastlivci.