Warzone se bude proměňovat s každým novým dílem Call of Duty

10. 8. 2020 13:00 | autor: Pavel Makal

Ještě nedávno bych si vsadil na to, že segment her žánru battle royale je plně saturován a prosadit se v něm je takřka nemožné, a to i v případě, že patříte mezi firmy, které rozhodně nemají hluboko do kapsy. Režime Firestorm pro Battlefield 5, vzpomene si na tebe kromě mě vůbec ještě někdo? Jenže pak přišel mód Warzone pro aktuální ročník Call of Duty a podobné pochybovačské názory spláchl jako přívalový déšť.

Důvodů jeho obrovského úspěchu je hned několik. Mezi ty hlavní patří bezesporu fakt, že Warzone vyšel v ten pravý čas, kdy byly miliony hráčů donuceny uzavřít se ve svých domovech kvůli koronavirové pandemii. Bezplatný režim, který si můžete zahrát i v případě, že Call of Duty: Modern Warfare nevlatníte, doslova explodoval napříč platformami a v izolaci dobře posloužil i proto, že díky crossplay multiplayeru lze hrát s kamarády bez ohledu na to, jaké herní zařízení se jim doma vyskytuje.

Taky je nutné podotknout, že Warzone přinesl do relativně stojatých vod battle royale slušné množství inovací, ať už je to masivní počet hráčů (kterých ve Warzone na počátku kola stojí dvě stovky), implementace druhé šance v podobě souboje v umývárnách gulagu, nebo použití známých mechanismů a killstreaků ze standardního multiplayerového režimu Call of Duty.

Velkou výhodou je i vydařený technický stav. Warzone běhá velmi svižně, přesně tak, jak si člověk od hry více hráčů v Call of Duty představuje, ani graficky se ale nemá za co stydět a velikost mapy i množství budov, do nichž je možno vstoupit, lze hodnotit jedině jako velkorysé. Schopnost enginu pojmout tak velkou mapu s mnoha detaily podporuje technologie block streaming, díky níž se ve vysoké kvalitě vykresluje jen prostředí, které je v blízkosti hráče. Zbytek je optimalizován tak, aby hra běžela plynule.

V rozhovoru pro magazín GamesRadar šéf designu Warzone Geoff Smith hovoří o tom, na co se tvůrčí tým během vývoje zaměřoval a jakou má režim budoucnost. Připomíná například balistický systém střelby, kdy je dráha projektilů fyzicky simulována, namísto toho, aby ji hra emulovala přes hitscan. Díky tomu jsou přestřelky, které se tu vedou na větší vzdálenosti než v Deathmatchi, podstatně uspokojivější. Zároveň ale autoři chtěli uchovat gunplay, kterou je série proslulá, celý proces tedy zabral množství času pro vyvažování a byl do módu implementován hned zkraje vývoje, aby jej autoři mohli postupně ladit.

zdroj: vlastní

Smith říká, že velmi důležitý je konzistentní zážitek. Zbraně i další herní mechanismy musejí dle jeho slov napříč všemi módy fungovat stejně, takže pokud si v kampani osvojíte střelbu z AK-47, ve Warzone se nesmí chovat jinak.

No a jaká je budoucnost Warzone? Režim rozhodně s příchodem nového dílu nekončí. Dle Smithových slov byl od počátku designován jako něco, co stojí samo o sobě a vývojáři mají v plánu přidávat další updaty. I když je v současnosti pevně svázán s Modern Warfare, vydání dalšího Call of Duty (které by se mělo odehrávat v období studené války) přinese změny v podobě dostupného vybavení a dost možná i celkové stylizace.

Podíváme se do Verdansku 70. let? To snad ukáže již brzy oficiální odhalení. Zatím můžeme leda spekulovat nad pytlem Doritos.