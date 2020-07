Pytel Doritos odhalil nový díl Call of Duty, zřejmě půjde o reboot Black Ops

27. 7. 2020 10:22 | autor: Pavel Makal

K odhalení nových her dochází různými způsoby. Někdy plánovaně, někdy skrz nechtěný únik. Někdy suchou tiskovou zprávou, jindy třeba přes bizarní merch. Upřímně si ale nepamatuju, že by k odhalení detailů o příštím dílu slavné série došlo přes pytel brambůrků.

Je poněkud zvláštní, že přestože kalendář ukazuje konec července, Activision zatím drží karty ohledně letošního Call of Duty úzkostlivě u těla. Oficiálně jsme o hře dosud neslyšeli vůbec nic, drby a práce dataminerů aspoň ukázaly na to, že bychom se letos měli dočkat rebootu série Black Ops. Špitalo se o návratu ke kořenům, opuštění futuristického zasazení a opětovném využití drsného období studené války. S Black Ops se zkrátka podle zákulisních informací má stát totéž, co se subsérií Modern Warfare v loňském roce.

A jak to vypadá, zvěsti nelhaly, tedy pokud chcete důvěřovat sáčku slané pochutiny. Do redakce magazínu TheGamingRevolution totiž dorazily fotky balení Doritos, které obsahuje reklamní kampaň spjatou právě s Call of Duty. A to konkrétně se zbrusu novým dílem nesoucím název Black Ops Cold War. Skrz nákupy Doritos mají hráči v regionech, jichž se promo týká, možnost získat klíče na časově omezené Double XP boosty, ve hře je ale i možnost vyhrát dvojnásobné získávání XP po celý rok.

zdroj: Doritos

Zajímavé je pro nás především datum, kdy má celá kampaň započít, a sice 5. října. Dá se tedy předpokládat, že právě v tomto termínu by mohlo nové Call of Duty zamířit na pulty obchodů. Konec akce s Doritos je naplánován na poslední lednový den příštího roku, jeden uživatel může celkem uplatnit až 160 kódů. Na oficiálním webu Doritos se dokonce objevila stránka, kde bude možno klíče zadávat, byla ale opět rychle stažena.

V tuto chvíli se tedy musíme spokojit s tím, že známe název, logo a patrně i termín vydání nového Call of Duty. Předpokládáme, že se nový díl objeví na aktuální i nové generaci konzolí, s ohledem na únik bych si navíc tipl, že nás oficiální odhalení čeká velmi brzy.