Warren Spector potvrdil, že na System Shocku 3 nepracuje přes 3 roky

V květnu 2020 jsme se dozvěděli, že Otherside Entertainment opustilo System Shock 3, jehož vývoj přebrala čínská megakorporace Tencent. Spekulovalo se nicméně o tom, že se studio na vývoji nějakým způsobem i nadále podílí - na Twitteru má firma na profilovém obrázku stále ikonickou umělou inteligencí Shodan, na oficiálním webu mají System Shock 3 stále mezi projekty.

Kreativní ředitel Otherside a jeden z duchovních otců série v jedné osobě, Warren Spector, ale tyto drby celkem definitivně vyvrátil. V rozhovoru pro server Gamesbeat Spector prohlásil, že Otherside na třetím System Shocku v této chvíli rozhodně nepracuje, a dokonce se na projektu nepodílí ještě déle, než bylo předtím známo. Jeho tým vyvíjel System Shock v roce 2018 a 2019, než velení převzal Tencent.

Pod Spectorovým vedením teď vzniká jiný "immersive sim" ze zbrusu nového světa. Ten je dle jeho slov na počátku vývoje, ale fanoušci předchozích her prý už mohou tušit, co od něj čekat. Na jednu stranu stojí Spector za legendami, jako je vedle System Shocku třeba Deus Ex nebo pozdější díly Ultimy, na tu druhou se nedá ubránit obavám, že má tenhle veterán období největší slávy dávno za sebou – v posledních dvaceti letech se podílel na dvojici rozporuplných plošinovek Epic Mickey a na vyloženě špatném pokračování Ultimy s názvem Underworld Ascendant.

Oznámení doprovodil jediný, velmi snový obrázek velryby s dvojicí potápěčů na ploutvovitých kluzácích. Podmořské reaktivní prostředí zní určitě zajímavě, tak snad se Spectorovi podaří veteránské prokletí zlomit.

Otherside má vedle jeho skupiny ještě jeden kreativní tým, který ve spolupráci s Wizards of the Coast vyvíjí hru s licencí Dungeons & Dragons. Na náborové stránce s nabídkami pracovních pozic se mimo jiné skloňuje multiplayer a vývoj prý postupuje dobře. Ani jedna z her nicméně není připravená se ukázat veřejnosti, na podrobnější informace si tak budeme ještě muset nějaký čas počkat.