Wargaming slaví 25. narozeniny a posílá 5,5 milionu na Ukrajinu

3. 8. 2023 14:20 | Novinky | autor: Jan Slavík

To to letí! Při zmínce jména Wargaming, původně běloruského, dnes mezinárodního studia se sídlem na Kypru, člověka většinou automaticky napadnou populární válečné akce jako World of Tanks, World of Warplanes či World of Warships. Společnost ale vznikla již 2. srpna 1998, kdy se dala dohromady parta nadějných studentů a začala společně vyrábět tahové strategie. K přechodu ke dnes světoznámým onlinovkám došlo až o plných dvanáct let později.

Budou to však právě hráči a hráčky multiplayerových válečných franšíz, kteří dostanou nejvýraznější příležitost čtvrstoletí studia oslavit spolu s tvůrci: World of Tanks bude plný speciálních narozeninových eventů, během nichž budete moct získat kredity, ozdoby či prémiové účty, World of Warships nabídne speciální tematické mise s vylepšenými odměnami, World of Tanks Blitz vás nechá splnit nový quest a vysloužit si třeba narozeninového avatara a ve World of Warplanes se zase můžete pustit do zvláštní série misí a získat unikátní emblém pro svůj postrach nebes.

Studio ještě k tomu spustilo i masivní slevovou akci na Steamu, kde si až do 8. srpna můžete pořídit jednak různé balíky DLC a obsahu ke zmíněným hrám s výraznými slevami a jednak vyzvednout řadu rozšíření zcela zdarma. Ve slevě jsou pak mimochodem i tituly starších značek, které Wargaming odkoupil v roce 2013: Total Annihilation a Master of Orion.

„Kdysi v roce 1998 bych si opravdu jen těžko uměl představit, že se skupina přátel, kterou spojovala láska k tvorbě videoher, rozroste v opravdu úspěšnou mezinárodní společnost. Dnes slavíme nejen naše úspěchy, ale i společnou cestu s herním průmyslem jako takovým, našimi talentovanými zaměstnanci a našimi vášnivými hráči,“ řekl k výročí zakladatel a šéf studia Viktor Kislij.

Studio navíc ohlásilo, že v rámci oslav hodlá také poslat peníze na Ukrajinu prostřednictvím veřejné sbírky United24. Půjde o 250 tisíc dolarů (5,5 milionu korun) a prostředky by měly najít využití při nákupu zdravotnického materiálu pro obyvatele zasažené válkou.

Postoj Wargamingu k ruské invazi byl ostatně zřejmý hned po jejím začátku, když studio loni v únoru promptně rozvázalo pracovní poměr s tehdejším kreativním šéfem Sergejem Burkatovským, který ruské počínání chválil na Facebooku. V květnu téhož roku pak Wargaming zrušil kanceláře v Moskvě i Minsku a oficiálně odešel z Ruska i Běloruska.