Vyzvedněte si v Epicu zenovou Abzû a střílečku Rising Storm 2

9. 10. 2020 17:30 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Blíží se víkend, a pokud vás náhodou nezajímá nic z aktuálních novinek nebo máte v těchto těžkých časech hluboko do kapsy, mohla by vás zaujmout aktuální nabídka her zdarma v Epic Games Store. Tentokrát můžete ukořistit dva velice kvalitní kousky, každý určený pro úplně jinou náladu.

Předně je zde Abzû, poklidné prozkoumávání mořského dna i oblohy po boku majestátních živočichů, které možná není úplně hrou, ale spíš virtuální prohlídkou nádherného světa. Za tři hodiny máte hotovo a úsměv na tváři. A to se v dnešní době docela hodí, ne?

Druhou hrou je válečná střílečka Rising Storm 2: Vietnam. Jak už název napovídá, zúčastníte se v ní historického válečného konfliktu ve Vietnamu, a to pouze v multiplayeru. Hru dodnes hrají tisíce hráčů na Steamu, ale tady jsme na území Epicu, který bohužel nemá vlastní SteamCharts. Nicméně fakt, že zde hra bude po následující týden zdarma, by jí mohl zajistit slušnou hráčskou základnu. Že je oč stát, vám vysvětlí Ondra Švára v recenzi.

Obě tyto hry si můžete natrvalo přivlastnit na svůj účet v Epic Games Store do čtvrteční 17. hodiny, kdy je vystřídají další dva solidní kousky. Prvním z nich je Amnesia: A Machine for Pigs, tedy pokračování původní Amnesia: The Dark Descent, která se zanedlouho dočká dalšího dílu Amnesia: Rebirth. Ideální příležitost připravit se na nejhorší, tedy spíš nejděsivější.

Druhou hrou je Kingdom New Lands, pokračování přelomové hry Kingdom, ve které z 2D pohledu spravujete vlastní království, které noc co noc chráníte z obou stran před invazí. Tento manažerský tower defense si určitě nenechte ujít. Ale však my vás na něj za týden opět upozorníme.