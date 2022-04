Vyzkoušejte si The Elder Scrolls Online tento týden zdarma

20. 4. 2022 11:23 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

The Elder Scrolls Online na začátku své existence experimentovalo s předplatným, záhy ovšem přešlo na buy-to-play model, tedy abyste se do tohoto MMORPG mohli ponořit, musíte si hru nejprve koupit. To ovšem tento týden neplatí, ZeniMax Online Studios totiž pořádají bezplatný týden, kdy si TESO a jeho oblíbený datadisk Morrowind můžete zahrát zcela zdarma – až do 26. dubna.

Bezplatná zkušební verze vás nechá vyzkoušet čtveřici tříd, a pustí vás dokonce i na PvP bojiště. Volně můžete prozkoumat všechny zóny ze základní verze včetně Skyrimu nebo Hammerfellu, plus ostrov Vvadernfell z Morrowindu.

zdroj: Bethesda

Nabídka platí pro PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One i pro Stadii. Na Xboxu k hraní online stále budete potřebovat členství Xbox Live Gold či jeho ekvivalent.

Trial vás má přirozeně nalákat k tomu, abyste TESO hráli i nadále, a tedy si základní balíček a rozšíření zakoupili. K nalomení vaší pevné vůle slouží až 70% sleva – základní The Elder Scrolls Online teď pořídíte za 149 Kč. Pokud si zároveň s ní chcete pořídit i všechna předchozí rozšíření (Morrowind, Summerset, Elsweyr, Greymoor, Blackwood), můžete sáhnout po TESO Collection: Blackwood, která momentálně vychází na 478 korun.

Nábor nových hráčů ZeniMax pořádá v očekávání příchodu nového datadisku High Isle. Ten vychází 6. června a podíváte se v něm poprvé v historii série na souostroví Systres, kde se budete moct dozvědět víc o doposud poměrně tajemných Bretoncích.

V rámci bezplatné zkušební verze si navíc můžete zahrát prolog příběhu nadcházejícího rozšíření. Jak bývá zvykem, veškerý dosažený postup se vám přenese do plné verze, pokud se rozhodnete s The Elder Scrolls Online setrvat v placené verzi.