Vyzkoušejte si Chivalry 2 zcela zdarma, kradení prasat a bojové včely čekají

18. 3. 2022 11:19 | Novinky | autor: Pavel Makal

Středověká multiplayerová sekanice Chivalry 2 nás s Alešem loni velmi příjemně překvapila a i když jsme na ni nakonec nenapsali recenzi, alespoň jsme ji protlačili na druhé místo našeho žebříčku nejlepších loňských multiplayerů.

Pokud o našem hodnocení pochybujete, máte ideální příležitost udělat si obrázek sami. Na Epic Game Store je totiž hra do 21. března k vyzkoušení zdarma. Pokud se vám navíc zalíbí, můžete si ji následně pořídit s 33% slevou.

Vývojáři z Torn Banner Studios od vydání stihli vypustit do světa celou řadu obsahových aktualizací, mezi které patří třeba nové zbraně, herní režimy či mapy. Posledním a ještě čerstvým updatem je House of Aberfell, který přinesl novou mapu pro 64 hráčů s názvem The Raid of Aberfell, další hratelnou třídu v podobě druidů a možnost krást prasata a používat včely jako zbraň.

Kromě PC je hra k dispozici také na současné i minulé generaci konzolí.