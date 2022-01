Best of 2021: Nejlepší multiplayer

6. 1. 2022 18:00 | Z redakce | autor: Redakce Games.cz

Multiplayer je v současnosti vnímaný primárně v kontextu kompetitivních stříleček a tak trochu se pozapomíná na to, že hra více hráčů může mít mnoho nesmírně různorodých podob, dokonce i takové, v nichž vůbec s nikým nesoupeříte. My jsme v dnešní kategorii ocenili to, jak efektivně daná hra dokáže do svého designu zapracovat spolupráci anebo nepřátelství více aktérů a zařídit, aby to pro všechny byla zábava. Tady máte náš výběr!

zdroj: Vlastní foto autora

SM3DW+BW (zkratka, ke které se asi uchýlíme pokaždé, když budeme o téhle hře psát) naprosto zabodovala svou geniální lokální kooperací. Tedy, kooperací. Ono sice je vaším cílem překonat jednotlivé úrovně a nasbírat dost hvězdiček, abyste si odemkli další svět, ale velmi rychle se přistihnete, že soupeříte s ostatními kolegy o to, kdo získá nejvíc bodů.

Jde o úžasnou zábavu na spoustu hodin, kde doceníte brilantní level design, který počítá jak s možností, že jste se do hry pustili sami, tak i s tím, že u Switche sedíte čtyři. No a když se po spoustě patálií dostanete ke konci, je tady ještě datadisk Bowser’s Fury, který si sice už můžete projít jen ve dvou, ale nabízí zase zcela odlišný zážitek, opět v typicky skvělém provedení Nintenda.

zdroj: Tripwire Interactive

„Uáááááááááááááá!“ Chivalry 2 je hra, která vás přinutí spamovat tlačítko bojového pokřiku a ještě se u toho uchechtávat. Středověká rubačka je geniálně rozkročená mezi přepálenou brutalitou s absurdním krvavým humorem a velmi kompetentní PvP akcí, kde můžete aplikovat mnoho strategií a ušít si zážitek doslova na míru.

Rozdílné zbraně a rozdílná povolání nabízejí opravdu odlišné možnosti a ve chvíli, kdy se dostaví frustrace z toho, že jste už zase umřeli, se prostě můžete rozhodnout, že přišel čas na trochu legrace, najít nejbližší sud a zkusit někoho zabít rybou. Ano, jde to. Ano, je to nesmírně zábavné. A abychom nezapomněli, to nejdůležitější nakonec: Uáááááááááááááááááááááá!

zdroj: vlastní foto autorky

Jedna z nejlepších her roku jasně deklaruje svůj tvůrčí úmysl tím, že ji nejde hrát jinak než v kooperaci. Ať už online přes internet, nebo v lokálním split screenu (což doporučujeme spíš), It Takes Two nabízí naprosto špičkový multiplayerový zážitek.

Příběh rozvádějících se manželů May a Codyho, toho času proměněných v malé postavičky, vypráví o nutnosti spolupracovat. Což ovšem samotná hra vezme a celé poselství znásobí prostřednictvím samotných herních prvků. Už v tomhle představuje It Takes Two úžasnou tvůrčí vizi, ještě důležitější je ale fakt, že se to celé skvěle hraje, a to právě díky nutnosti kooperovat.

Oba manželé mají zcela odlišné schopnosti a role a ty se jim v průběhu hry mění. Hraní za Codyho bude vždy odlišné od hraní za May a hra disponuje obrovskou variabilitou situací a prostředků k překonání problémů.

U podobných kooperativních titulů bývá problém, že se časem úkoly a puzzly začnou opakovat. It Takes Two se ovšem tohle nestává a neustále srší nápady. A hlavně se prakticky nikdy nepřihodí, že by jeden z hráčů něco dělal a druhý jen útrpně seděl a čekal, až to jeho partner dokončí, aby také přišel na řadu. Spolupráce a komunikace je tu neustálá a je klíčem k tomu, proč je It Takes Two nejlepší multiplayerovou hrou roku 2021.