Vývojáři poprvé promluvili o druhé části remaku Final Fantasy VII

10. 2. 2021 8:00 | Novinky | autor: Pavel Makal

Loňský Final Fantasy VII Remake je ve skutečnosti jen první epizodou, která vypráví pouhou část kompletního příběhu legendárního RPG. Už od jeho vydání ale autoři pracují na pokračování, bohužel zatím bez byť přibližného termínu vydání.

V rámci diskuzního panelu na akci CEDEC+ se o něm vůbec poprvé aspoň zmínili. Akce se zúčastnil jeden z vedoucích vývoje Naoki Hamaguči a producent Jošinori Kitase. V rámci diskuze poskytli malý střípek informací o svých plánech na ztvárnění světa mimo město Midgar, v němž se odehrává první část remaku.

V původní Final Fantasy VII dle jejich slov nebylo možné zobrazit, jak by vypadal pohled vzhůru z městských slumů. Remake to umožnil a v jeho druhé části chtějí autoři podobné detaily ztvárnit v rámci celého světa, aby si hráč mohl naplno vychutnat jeho rozměry a jednotlivé aspekty. Kromě toho se opět můžeme těšit na citlivé změny v příběhu, díky nimž by měl remake dokázat překvapit i veterány série.

Jedná se skutečně jen o drobnou poznámku a otázkou zůstává, jak dlouho bude vývoj druhé části trvat. První část vešla do plné produkce v roce 2015 a vyšla na jaře loňského roku. V současné době se objevují zvěsti o možném upgradu pro PlayStation 5.