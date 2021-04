Vývojáři odpovídají na nejčastější dotazy ohledně Dying Light 2

27. 4. 2021 16:30 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Vývoj pokračování parkourové zombie akce Dying Light se neskutečně vleče a provází ho spousta nepěkných problémů. Tvůrci se ale jen tak nedají, na hře neustále pracují a jako důkaz přichystali první ze série několika videí, v nichž zodpoví nejpalčivější otázky komunity. Těch obdrželi již přes 9 tisíc, ale odpovídají na únosnějších osm z nich, které si níže shrneme.

Začínají specifikováním velikosti mapy, která má být dvakrát větší než veškerá území prvního dílu spojená dohromady. Slovy čísel se bavíme o téměř 7 kilometrech čtverečních, což je sice asi o polovinu méně než například v Kingdom Come: Deliverance, ale tady musíme brát v potaz velkou vertikalitu Dying Light 2 s patrovými budovami oproti jednoúrovňové mapě středověkého Posázaví. Mělo by to bohatě stačit.

Na této mapě logicky nebudete sami. Společnost vám bude dělat civilizace usídlená na střechách paneláků a mrakodrapů, ale také infikovaní, kteří ulicím vládnou v noci. Ve dne na ně taky narazíte, pokud zavítáte do temnějších koutů, a dokonce je můžete vylákat i na světlo, kterého se tolik bojí. Ale dlouho na něm nevydrží, a proto jim patří noc, kdy ani na střechách kolonistů není zcela bezpečno.

Tvůrci chystají obsáhlé informace čistě na téma infikovaných, protože u nich dochází k několika změnám. Staří Volatile kupříkladu budou ještě nebezpečnější a objeví se i nové formy nemrtvých s jakýmisi větvičkovitými výrůstky na zádech.

V jejich případě má pro vás šéfdesignér Tymon Smektała zajímavou zprávu – tyto obludy se ve vaší hře vůbec nemusejí objevit. Záleží pouze na tom, jaká učiníte rozhodnutí v rámci příběhu. U příběhových voleb obecně se pak Smektała pozastavil na delší dobu a upřesnil, co přesně můžeme od vyzdvihované přednosti hry očekávat.

Na nejvyšší úrovni se nachází několik voleb v rámci hlavního příběhu, které rozhodnou o jednom z možných konců hry. O úroveň níž nalezneme spoustu voleb v hlavních i vedlejších misích, které mají dopad na svět jako takový. Tymon uvádí příklad se záchranou operní pěvkyně, která se posléze objeví v některém z úkrytů, kde rozezvučí své mocné hlasivky.

Nakonec budete ještě činit rozhodnutí, jejichž výsledkem bude převzetí určité čtvrti města jednou z frakcí. Opět dává zajímavý příklad. Pokud danou čtvrť přenecháte přeživším (Survivors), začnou se v ní objevovat lana a trampolíny, které můžete využít při parkouru. Zároveň se začne měnit i prostředí – objeví se zemědělská půda, vzniknou pekárny.

zdroj: Techland

Když naopak danou čtvrť přenecháte mírotvůrcům (Peacekeepers), budete v ulicích vídat různé pasti, které využijete v boji s nemrtvými, bandity a další verbeží, zatímco místo políček a pekáren na ulicích vyrostou strážní věže a barikády.

Poslední dávka informací se týká například možnosti řídit auto, k čemuž se ve hře dostanete pouze v rámci jedné mise, protože tvůrci nechtěli ubírat prostor parkouru, na který jsou zjevně velmi pyšní. V jeho rámci se vrátí starý dobrý hák na laně, který ale prošel zásadní proměnou.

Má mít realističtější fyziku a jeho uživatele Tymon přirovnal k Tarzanovi, zatímco verzi z prvního Dying Light by popsal spíš jako houpání Spider-Mana. Ale prý zatím nemáme soudit a být zklamaní, protože uvěřitelnější přitahovací hák nás má nadchnout - až ho vyzkoušíme.

Na závěr Smektała ještě potvrdil, že v Dying Light 2 bude minimum palných zbraní a rovnou si nechte zajít chuť na cokoliv automatického se zásobníkem. Ze zbraní na dálku jmenuje pouze luk a ručně vyráběnou brokovnici, kterou třímáte v levačce a můžete ji tak kombinovat třeba s mačetou. Nicméně domácí výrobek toho mnoho nevydrží, což má kompenzovat jeho obří sílu.

Dying Light 2 stále nemá datum vydání, ale tvůrci se dušují, že si hru zahrajeme ještě letos (a to jsme ji měli hrát už na jaře loňského roku…). V plánu je její vydání pro PC, PlayStation 4 a Xbox One.