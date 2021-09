Vyšlo tahové sci-fi RPG Encased. Vzdává hold klasickým Falloutům

8. 9. 2021 13:04 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Malý tým vývojářů se v roce 2017 rozhodl vytvořit své vlastní RPG inspirované nejmenovanými klasikami žánru, přičemž jednu z nich, konkrétně Fallout, v sobě novinka Encased opravdu nezapře. Studio Dark Crystal Games se od té doby rozrostlo na desítky zaměstnanců, absolvovalo úspěšný Kickstarter a hru vyvíjelo spolu s hráči po dva roky v early accessu.

Nyní je dlouhá cesta téměř u konce. Encased je od včerejšího dne prohlášené za hotovou hru, kterou si na Steamu můžete pořídit o pětinu levněji až do 14. září. Za 20 dolarů vás čeká obrovský otevřený svět alternativních 70. let minulého století naplněný stovkami postav a příběhů, k nimž můžete přistoupit nejrůznějšími způsoby.

Chcete lidem sužovaným roztodivnými potvorami v nehostinném světě pomáhat? Můžete být pacifista a za 40 hodin hlavní kampaně neprolít jedinou kapku lidské krve. I druhý extrém je možný. Nikdo vám nezabrání v kompletním vystřílení tajuplného dómu, z nějž není úniku a kolem nějž se celá hra točí.

Tvůrci vás zkrátka nehodlají do ničeho nutit. Při tvorbě postavy si můžete nasypat všechno do charismatu, a vykecat se tak z každé situace. Že ani charisma nepomůže? Pak stačí zacinkat zlaťáky. A opět je možný i opačný extrém. Když si vytvoříte naprosto tupého podivína, hra vám rovnou nezavře dveře, ale vaše hloupost bude u lidí způsobovat třeba lítost, a to si pište, že jako idiot si užijete spoustu legrace.

Že jsem vás ještě nenalákal? Tak vězte, že ve hře existuje pět zcela odlišných frakcí, k nimž se můžete přidat a makat pro ně, nebo se na všechny vykašlete a budete vlkem samotářem. Nechybí tu crafting, díky kterému si vyrobíte nové zbraně a zbroj nebo ty stávající vylepšíte. Musíte jíst a spát, abyste v tomto světě přežili.

Že byste rádi nějaká přesvědčivá čísla? Tak se připravte na 14 stromů dovedností, přes 250 pasivních a aktivních schopností, na 70 perků a 17 charakterových rysů. S tím vším můžete vytvořit minimálně 40 unikátních buildů vaší postavy.

Já si myslím, že Encased umí prodat své přednosti. Navíc vypadá opravdu dobře. A kdo by si po absolvování Wasteland 3 nechtěl zahrát další hru odkazující se k prvním Falloutům! Vydáním to navíc pro vývojáře rozhodně nekončí, už se totiž rozjíždějí práce na novém neoznámeném obsahu, přičemž není jisté, zda tvůrci budou hru podporovat zdarma, nebo půjde o placená rozšíření. Ale na to máte ještě čas, nejprve se musíte prokousat desítkami hodin základní hry, která bude doufejme velmi povedená.