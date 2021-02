Vyšla vylepšená verze The Sinking City na PlayStationu 5

19. 2. 2021 10:04 | Novinky | autor: Patrik Hajda

S hororovou detektivkou The Sinking City se děje něco nového, a i když se nedozvídáme nic o probíhajícím soudním sporu mezi vývojáři a vydavatelem, stejně se ho rozšíření hry na novou platformu týká. The Sinking City je od dnešního dne dostupné na PlayStationu 5 ve vylepšené edici, ale pokud hru vlastníte na PlayStationu 4, tak nejásejte.

Kvůli soudnímu sporu totiž není možný bezplatný upgrade. Původní hru vydával Bigben Interactive (dnes Nacon), zatímco verzi pro PlayStation 5 vydává samo studio Frogwares. Každý z produktů má kromě jiného vydavatele i jiné ID, a upgrade tak prý není možný.

Osobně si nemyslím, že by The Sinking City stálo za opětovnou koupi, ale pokud hledáte akční detektivku z prostředí lovecraftovského hororu a ještě jste neměli tu čest, mohla by vás zabavit, byť má své zásadní mouchy. Samozřejmě se nabízí i prostá touha podpořit vývojáře, kteří mají na vydavatele vyloženě smůlu (a proto si sami vydají chystanou adventuru Sherlock Holmes: Chapter One).

Verze pro PlayStation 5 běží ve 4K při 60 FPS, slibuje až 6x rychlejší načítání, obsahuje vylepšené nasvícení, textury a obecně lepší grafickou stránku a v neposlední řadě počítejte s podporou funkcí ovladače DualSense.

Základní edici hry pořídíte za 1 300 korun, deluxe za 1 700 (s předplatným PS Plus ušetříte ještě 30 %). Součástí deluxe edice je pět DLC, z nichž dvě přidávají po třech nových úkolech týkajících se nedořešených případů a ikonických Lovecraftových příběhů. Dostanete i nový obleček, Tommy Gun se skinem a boost zkušeností. Snad se časem stejné péče dočká i Xbox Series X/S.