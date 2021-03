Vydavatel The Sinking City se brání nařčení z pirátství. Je prý v právu

4. 3. 2021 10:55 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Jak se dalo předpokládat, odpověď francouzského vydavatele Nacon na nedávné tvrzení studia Frogwares o pirátění hry The Sinking City na sebe nenechala dlouho čekat. A jak se dalo předpokládat, Nacon se brání a vysvětluje, proč měl na něco takového právo. Ano, vydavatel svým způsobem přiznává, že skutečně upravil hru.

Nacon ve svém prohlášení připomíná, že podle smlouvy je jediným právoplatným distributorem The Sinking City na Steamu, což studio Frogwares porušilo tím, když hru před časem v obchodě Valve vydalo samo a neuvedlo Nacon jako vydavatele.

Nacon dále tvrdí, že navzdory tvrzení studia došlo k vyplacení všech smluvených podílů včetně plné částky za verzi hry pro Steam (v přepočtu má jít o 233 milionů korun). Frogwares tak podle Naconu nemá jediný důvod zabraňovat vydání verze pro Steam.

Důležitá je větička týkající se kontraktu mezi oběma stranami. Přesné znění smlouvy bohužel nemáme k dispozici, ale podle Naconu obsahuje pojistku právě pro tyto případy. Když se The Sinking City nedostane na Steam ve spolupráci s Frogwares, má Nacon právo na její „adaptování třetí stranou“.

Nacon tak de facto říká, že je v právu, co se pirátění hry týče. Nemáme oficiálně potvrzeno, zda Nacon skutečně zakoupil verzi hry z GamesPlanet a tu následně upravil. Na druhou stranu, toto tvrzení studia Frogwares vydavatel ani nepopírá.

Nacon dodává, že on ve své verzi vydané na Steamu správně uváděl Frogwares jako vývojáře a potvrzuje, že tvůrci dostanou svůj podíl z tamějších prodejů. „Nacon očividně lituje probíhajícího konfliktu, za který není zodpovědný a v němž udělal vše pro to, aby se mu vyhnul,“ stojí v závěru vyjádření.

Nacon nakonec vykresluje Frogwares jako ty špatné, když hráčům upírají možnost pořídit si The Sinking City na Steamu. Hra už tam totiž zase není dostupná, jelikož ji studio nechalo stáhnout s pomocí zákona o porušení autorského práva.

Nacon na úplný konec své zpovědi varuje, že má právo legálně zakročit proti agresivnímu a předpojatému komentáři studia Frogwares, které se navíc zapomnělo zmínit, že všechna dosavadní rozhodnutí soudu byla ve prospěch vydavatele.

Soud už by měl konečně rozhodnout, jak to tedy bude, protože tohle pinkání horké brambory a vzájemné obviňování začíná být trapné a musí být pro obě strany velice vyčerpávající. A co mají říkat hráči marně čekající na verzi pro Steam?