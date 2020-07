Víme, jak budou vypadat sběratelské předměty v Mafia: Definitive Edition

15. 7. 2020 10:05 | autor: Patrik Hajda

Když tvůrci ze studia Hangar 13 oznámili, že město Lost Heaven v remaku Mafie nabobtná, přislíbili zároveň přítomnost sběratelských předmětů. Něčím ty větší a kulatější ulice velkoměsta přece musejí vyplnit.

Na mysl mnohých okamžitě přišly Playboye, které byly příjemným kořením jinak ne moc zábavného města v Mafii II. Ale pokud se vývojáři chtějí alespoň trochu držet reálií, pak v době, kdy se Mafia: The City of Lost Heaven odehrává, zbývá do vydání vůbec prvního čísla časopisu pro pány ještě spousta let.

Místo nich se nám nabízí pohled na jinou sérii sběratelských předmětů. Kdo ví, možná bude jediná, ale osobně bych se divil, kdyby tvůrci do zapadlých uliček neschovali i další prvky uměle prodlužující hodiny strávené ve hře.

Na oficiálním Twitteru Mafia: Trilogy se objevila první z 22 kartiček, na které můžete v Lost Heaven narazit. A hned na té první nemůže být nikdo jiný než sám Tommy Angelo. Kartičky na jedné straně vyobrazují kreslený portrét postavy, na druhé její krátký životopis.

zdroj: Hangar 13

Nabízí se otázka, jakým 22 postavám vzdají v Hangar 13 tímto způsobem čest, protože těch hlavních je sotva polovina. Na druhou stranu, v rozšířeném příběhu mohou dříve okrajové postavy dostat víc prostoru, a tedy si i vysloužit své místo na sběratelské kartičce.

Za upozornění na tuto novinku děkujeme uživateli pulse10, který se o ni podělil na našem Discordu. Tam nám rovnou můžete i sdělit, jaké jsou další sběratelské předměty, které se podle vás hodí do světa první Mafie a po kterých by vás bavilo se pídit.

Mafia: Definitive Edition vyjde s kratším odkladem 25. září.