AKTUALIZOVÁNO: Remake Mafie je odložený až na září

7. 7. 2020 16:38 | autor: Patrik Hajda

PŮVODNÍ ZPRÁVA: Na zopakování legendární české hry Mafia: The City of Lost Heaven bude nakonec o něco víc času. Očekávaný remake Mafia: Definitive Edition měl dorazit 28. srpna, ale tvůrci potají přistoupili k odkladu. Takže smažte upomínku v kalendáři a vytvořte si novou, protože modernizovaný příběh Tommyho Angela v podání Marka Vašuta vyjde o měsíc později 25. září.

Nejde o nijak drastický odklad a buďme za něj ve výsledku rádi. Tvůrci zjevně potřebují víc času na dokončení hry a nikdo z nás určitě nestojí o rozbitý či jinak nedodělaný produkt. Informace se zatím objevila jen tak mimochodem u předobjednávky na oficiální stránce hry, ale třeba se co nevidět dočkáme upřesnění, vyjasnění důvodů, a doprovodný nový trailer či alespoň obrázek by nás rozhodně neurazil.

Chystáte se vlastně zopakovat celou trilogii ještě před vydáním Mafia: Definitive Edition? My jsme si v rámci LongPlaye prošli celou Mafia II: Definitive Edition a já osobně se už nemůžu dočkat opáčka původní Mafia: The City of Lost Heaven, které jsem si naplánoval na srpen. Tentokrát po mně ale LongPlaye nechtějte, ať se můžu plně soustředit na každičký detail této nestárnoucí klasiky.

AKTUALIZACE: Jestliže pláčete doma do polštáře, že si nemůžete zahrát Mafii už v létě, tvůrci aspoň přispěchali s kratičkým teaserem, který má pouhých 15 vteřin. Tohle krátké namlsání je navíc zajímavé tím, že na konci máme datum 22. července, kdy se dočkáme ukázky přímo ze hry.