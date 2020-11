Veterán z BioWare Mike Laidlaw spoluzakládá studio Yellow Brick Games

24. 11. 2020 10:14 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Mike Laidlaw, bývalý kreativní šéf série Dragon Age, zakládá spolu s dalšími veterány herního průmyslu nové studio. Pod hlavičkou Yellow Brick Games by v kanadském Québecu měly vznikat „originální, nové hry ve vysoké kvalitě“.

Spolu s Laidlawem patří k zakládajícím členům Thomas Giroux (Watch Dogs), Jeff Skalski (producent v EA a v Ubisoftu na Assassin’s Creed Syndicate) či Frédéric St-Laurent B. (bývalý šéf vývoje neoznámené hry v Ubisoftu).

Podle profilů na kariérní sociální síti LinkedIn se Laidlaw ujme role hlavního kreativce, Skalski hlavního výkonného manažera a Giroux bude celému studiu šéfovat. Frédéric St-Laurent B. pak má být šéfem prvního projektu nově otevřeného studia.

zdroj: Yellow Brick Games

To momentálně čítá 15 zaměstnanců, jejich počty by ale měly v budoucnu postupně narůstat. Laidlaw se v tiskovém prohlášení vyjádřil, že je nezávislý vývoj na vzestupu a krok s ním zvládají držet i technologie.

„Malé rozmanité týmy mohou tvořit velmi kvalitní hry. Pro veterány z velkých produkčních studií, jako jsem já a velká část týmu, je to skvělá příležitost vrátit se do malé skupiny nadšenců, která se umí přizpůsobit. Chceme hry od Yellow Brick přinést milionům hráčů a také chceme, aby každý z členů týmu měl možnost přímo ovlivnit, co v nich bude,“ řekl Laidlaw, který se s aktuálními kolegy seznámil během ročního působení v québecké pobočce Ubisoftu.

Laidlaw strávil v BioWare 14 let, podílel se tam na Mass Effectu a Jade Empire, jeho herním dítkem je ale série Dragon Age. Na prvních dvou dílech pracoval jako hlavní designér, u Dragon Age: Inquisition byl kreativním ředitelem.