Ve dvou nových strategiích bojujete proti koronaviru

Když koronavirová pandemie teprve začínala, dostal se na vrchol žebříčků prodejnosti Plague Inc., kde se snažíte vyhubit svět z pohledu choroby. Následně se začalo pracovat i na módu, v němž naopak svět před chorobou chráníte. A teď se stejným nápadem přišly hned dvě nové hry.

První z her s koronavirovou tematikou se jmenuje COVID: The Outbreak a na Steamu vyšla v pátek. V realtimové strategii se postavíte do čela celosvětové organizace, která se musí vypořádat s pandemií. Vaším úkolem je vydávat nařízení a doporučení, stavět nemocnice a výzkumná centra, plánovat vývoj léku či vakcíny a zároveň se snažit nezruinovat celý svět.

Mimo krizového managementu, kterého se ujmete, si hra klade za cíl zábavnou formou poučit samotné hráče. Co v případě epidemie dělat, co nedělat a jak efektivně chránit sebe a své blízké? Zároveň dle tvůrců zjistíte, že jakkoliv nám některá vládní rozhodnutí mohou z pohledu občanů připadat nelogická, není to jednoduché ani pro samotné politiky. Díky COVID: The Outbreak poznáte, jak nepředvídatelné dopady občas mohou opatření mít.

Virus se v simulaci zároveň postupně vyvíjí, takže musíte počítat s mutacemi, které ovlivní možnosti přenosu, inkubační dobu, odolnost na léky a mnoho dalších vlastností. V závislosti na počtu nových případů budete rozhodovat o zavírání hranic, škol či letišť a úrovni karantény pro občany daného státu, přitom vám ale musí zbýt dost na prostředků na výstavbu nových zdravotnických zařízení či nouzových stanů.

Hra počítá také s různými náhodnými událostmi, takže se kromě samotného viru šíří také fake news, lidé skupují zásoby toaletního papíru anebo vaše nařízení ignorují. Zkrátka celkem věrná simulace současného dění.

20 % z výdělku COVID: The Outbreak tvůrci ze studia Jujubee (Realpolitiks) věnují na charitativní účely organizacím zabývajícím se dopady pandemie a přípravou na ty možné následující.

Druhým titulem s takřka identickým námětem je Corona Simulator od studia Phodex Games, který teprve vyjde. I v něm se stanete celosvětovým manažerem odpovědi na pandemii s důrazem na ekonomickou stránku věci. Vaše výzva? Zvládněte pandemii lépe než skuteční globální lídři.

Corona Simulator pracuje v realitou inspirované simulaci se systémem čtyř různých koronavirových kmenů, jimž musíte přizpůsobit svou odpověď. Abyste systém zachránili před zhroucením, budete zavádět různá „drastická“ opatření – zákazy vycházení, povinné roušky a další více či méně povědomé kratochvíle.

V závodu s časem bude vaším definitivním cílem samozřejmě vynalézt lék. Hodiny tikají, kola ekonomiky se točí pomalu a o to rychleji musíte roztočit ta výzkumná.

Detailní simulace vyjde hned ve dvou edicích, v té prémiové si budete moct zvolit vzhled uživatelského rozhraní. Stejně jako v případě COVID: The Outbreak, i u Corona Simulatoru poputuje 20 % výtěžku z prodeje do fondu na vypořádání se s následky COVID-19 Světové zdravotnické organizace.

Corona Simulator vyjde na Steamu za necelé dva týdny, 12. června.