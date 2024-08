Valve potvrzuje veřejné tajemství: Pracuje na online střílečce Deadlock

26. 8. 2024 12:30 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Mýtické studio Valve pracuje na další hře! Wow, páni, tyjo! Akorát, že už se o ní už nějakou dobu ví a oznámení provázelo akorát zveřejnění velmi minimalistické stránky hry na Steamu. Deadlock je konečně oficiální.

O akční MOBA hře se ví díky uzavřenému betatestu, ze kterého se ale na světlo světa dostaly počty hráčů díky SteamCharts. Zveřejnění hry jako takové tak vypadá spíše jako nutný krok ve smyslu: „Tak když už to lidi ví, nebudeme z nich dělat hlupáky a Deadlock prostě přiznáme.“ Ostatně strohost profilu hry na Steamu by odpovídala tomu, že na oficiální oznámení Valve tak úplně nebylo připravené.

what 350+ hours of lash degeneracy looks like in deadlock pic.twitter.com/QkCH8kKkk5 — chazm (@chazm_ball) August 24, 2024

Dozvídáme se z ní totiž jen to, že Deadlock je hra pro více hráčů, která se momentálně nachází v rané fázi vývoje a přístup do hry je v tuto chvíli omezený. Toť vše, žádné screenshoty, žádné datum vydání ani hardwarové požadavky. Podle úniků by mělo jít dynamický mix ostatních žánrů stříleček s hrdiny jako je Valorant, Overwatch a Team Fortress 2. Na sociálních sítích už se dříve objevily i krátké klipy z hraní.

Přestože je Deadlock zatím k dispozici pouze na pozvání, hra o víkendu dosáhla 89 tisíc současně hrajících lidí. O jak úctyhodné číslo se jedná, demonstruje jiný titul podobného žánru – Concord. Zbrusu nová týmovka od Sony má na Steamu příšerná čísla. Od vydání ji nehrálo ani 700 lidí najednou a za tři dny jsou počty hráčů na polovině, což může ukazovat na pořádný průšvih, pokud 99 procent hráčské základny není na PlayStationu (o čemž silně pochybuju).