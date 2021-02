V novém rozšíření pandemické simulace Plague Inc. bojujete proti Covidu-19

1. 2. 2021 12:30 | Novinky | autor: Patrik Hajda

V letité simulační strategii Plague Inc. je vaším cílem dobýt planetu Zemi z pozice zlověstné nákazy, ať už skutečné, či fiktivní. Nyní se ale karta obrací, jelikož téměř po roce od oznámení vychází rozšíření The Cure, ve kterém naopak s takovou zrádnou nemocí bojujete. A tou nemocí je konkrétně stále velice aktuální vir Covid-19.

Tentokrát se tedy nesnažíte rozšiřovat po Zemi a nakazit každého ze sedmi miliard jejích obyvatel, ale naopak takovému šíření zabránit. Od propuknutí nemoci se budete pokoušet dohledat pacienta 0 a začnete objevovat příznaky nemoci, její průběh a budete se samozřejmě pídit i po vakcíně.

Ale do jejího vynalezení budete mít plné ruce práce s uzavíráním hranic, snahou držet lidi od sebe v dostatečné vzdálenosti, přimět je mýt si ruce, nosit roušky, chovat se obecně zodpovědně... Však to sami dobře znáte.

Studio Ndemic Creations pracovalo na rozšíření The Cure spolu se světovými zdravotnickými organizacemi WHO, CEPI a GOARN, aby docílilo co nejrealističtější simulace šíření nákazy a jejího potlačování.

Pokud máte v knihovně na Steamu či na telefonech s Androidem a iOS hru Plague Inc., pak můžete její rozšíření s obrácenou hratelností stahovat zdarma. Nicméně časem dojde k jeho zpoplatnění a jedná se o velmi vzácný případ, kdy si to budeme všichni přát co nejdřív. Tvůrci totiž na The Cure nalepí cenovku až ve chvíli, kdy bude Covid-19 pod kontrolou.