V Lost Records od tvůrců Life is Strange odhalujete dávné tajemství čtyř přátel

8. 12. 2023 4:43 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Původní tvůrci přelomové adventury Life is Strange ze studia Don’t Nod na konec příštího roku chystají novou adventuru Lost Records: Bloom & Rage, v níž se vrátíte do roku 1995 do pubertálních let partičky čtyř přátel.

Ti spolu prožili velmi magické léto a dali si takový ten slib, kterak se už nikdy nerozdělí. Jenže hra se neodehrává jen v tomto roce a soudě dle prvního traileru by mohla být vyprávěná retrospektivně. Parta se totiž po tajemných událostech navzdory svým vazbám rozdělila a dala si nový slib – už nikdy spolu nepromluvit.

Po 27 letech ale mají důvod se dát znovu dohromady a dořešit starou záhadu. Z traileru můžeme odtušit, že zjevně narazili na cosi v podzemí kdesi v lese a můžeme být rádi, že nám tvůrci neprozradili víc. Vlastně už nechci vidět ani jeden další trailer a přeskočit cca rok k vydání hry Lost Records: Bloom & Rage, kde se počítá s počítači, PlayStationem 5 a Xboxem Series X|S.