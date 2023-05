Hrdinka Harmony: The Fall of Reverie od tvůrců Life is Strange vidí do budoucnosti

8. 5. 2023 12:00 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Novinka Harmony: The Fall of Reverie od tvůrců populárních adventur Life is Strange nebo Tell Me Why sice bude v jádru příslušnicí stejného žánru, ale představuje unikátní systém větvení příběhu. Na to, jak bude v grafické novele studia Dontnod fungovat věštění, se můžete podívat v traileru výše.

Harmony: The Fall of Reverie se bude odehrávat hned ve dvou světech –⁠ v tom reálném a v mýtickém Reverie. Vaše rozhodnutí budou ale radikálně ovlivňovat oba. Hlavní hrdinka Polly má navíc skrytý dar jasnovidectví. Může tak nahlédnout do budoucnosti a zjistit, jak příběhové volby ovlivní další dění a kam její rozhodnutí budou směřovat.

Dobrodružstvím vás budou totiž provázet personifikace různých lidských vlastností: Sláva, Blaženost, Moc, Chaos, Pravda a Pouto. Každá příběhová volba přikloní svět Reverie k nadvládě jedné aspirace a zásadně změní podobu světa.

Velkou devízou bude v Harmony: The Fall of Reverie jistě znovuhratelnost. Hra bude mít hned několik odlišných konců, ke kterým vedou rozličné cesty a skryté příběhové zákruty. Díky věštění si budete moci celé vaše poetické směřování naplánovat, nebo se naopak nechat unášet instinktem a rozhodovat se v daném momentu.

zdroj: Don't Nod

Harmony: The Fall of Reverie vychází 8. června na PC a Nintendu Switch, zatímco na PlayStation 5 a Xbox Series X/S adventura dorazí o dva týdny později, 22. června.