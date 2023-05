V květnu vyjde Convergence, plošinovka ze světa League of Legends

3. 5. 2023 15:00 | Novinky | autor: Jan Slavík

League of Legends nejspíš nemusím představovat, o fenoménu žánru MOBA musel nutně v nějaké souvislosti slyšet úplně každý. Tvůrci v posledních letech poměrně zdárně rozšiřují povědomí o značce prostřednictvím výletů do jiných formátů i médií – na mysl samozřejmě okamžitě přijde skvělý seriál Arcane, který je ke zhlédnutí na Netflixu.

Stranou nicméně nezůstávají ani různé herní spin-offy. Před necelými dvěma lety vyšla povedená tahová strategie Ruined King a rytmická skákačka Hextech Mayhem, před dvěma týdny pak přibylo shora viděné akční RPG The Mageseeker od tvůrců obchodně-akčního dobrodružství Moonlighter.

Letos by také měla vyjít akční adventura Song of Nunu od studia Tequila Works, což jsou vývojáři, kteří před šesti lety stvořili fantastickou Rime, ale ještě se neví kdy přesně. To samé platilo o chystané plošinovce Convergence od Double Stallion, ale ta už datum vydání včera dostala – chystejte se na 23. květen.

zdroj: Archiv

Vzhledem k blízkému vydání je však vcelku překvapivé, jak moc jsou její tvůrci skoupí na informace, protože o hře jako takové toho stále víme poměrně málo. Zhostíte se role mladého Ekka, šampiona známého hráčům League of Legends, který vynalezl nástroj k ovládání časoprostoru, a ve městě Zaun vás hra nechá zjistit, že hrátky s matérií reality často nevedou k ničemu dobrému.

Po herní stránce půjde o dvourozměrnou akční plošinovku, ve které se bude bojovat, zkoumat prostředí a překonávat překážky pomocí stylového parkouru, přičemž všechny aktivity se tím či oním způsobem budou opírat právě o zmiňovanou Ekkovu schopnost podřídit si tvar prostoru i času.

Toť vše, co víme. Hra od pohledu svým stylem i naznačenou hratelností trochu připomíná třeba Sundered či Bloodstained. Což byly velmi povedené tituly a dovolím si odhadnout, že by i Convergence teoreticky mohla být schopná něco nabídnout též hráčům a hráčkám, které jinak univerzum League of Legends nevyvádí z míry. Uvidíme 23. května, kdy novinka vychází.