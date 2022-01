V krásném survivalu Forever Skies objevujete Zemi, kterou zničila ekologická katastrofa

13. 1. 2022 12:35 | Novinky | autor: Václav Pecháček

Postapokalypsa není ve hrách nijak vzácné téma – v kreativních vizích vývojářů naši civilizaci každou chvíli zlikvidují zombíci, viry, mimozemšťani nebo nějaký podobný ksindl. V chystaném survivalu Forever Skies se ovšem vrátíte na Zemi kompletně zdevastovanou nikým jiným než starými dobrými lidmi.

Ekologická katastrofa proměnila modrou planetu v nahnědlou poušť a vy se stáváte průzkumníkem, který odhaluje tajemství minulosti. Nebudete se ovšem přece po zničené krajině potulovat po svých, tohle je budoucnost, ne středověk! Váš zadek si bude hovět na můstku technologicky vysoce pokročilé létající lodi, o kterou se musíte starat a kterou si můžete dál upravovat.

Nejste tady ovšem jen kvůli luštění prachem zavátých záhad, musíte si dopřát i žvanec, vyrábět nové nástroje, snažit se přežít tváří v tvář myriádě různých druhů nebezpečí včetně nebezpečné fauny – no prostě se tady bavíme o klasickém survivalu, nikoli vágním společenském komentáři na ekologické téma.

zdroj: Far From Home

Je nutno podotknout, že je to survival, který vypadá velice pěkně (viz trailer výše). Nic proti stylizovaným záležitostem typu Astroneer, ale někdy je zkrátka pěkné objevovat svět, který se nebojí co nejvěrněji imitovat realitu.

Krásná grafika je mimo jiné dalším důkazem, kam až pokročil současný herní průmysl, protože Forever Skies není dílem žádného bohatého týmu ani vydavatele – dělá na něm nové vratislavské studio Far From Home. Nejde ovšem o úplné amatéry, členové týmu mají zkušenosti třeba s Divinity: Original Sin, The Medium anebo, a to je v případě nové hry asi nejpřípadnější, zombie parkourem Dying Light.

Zatím jsme viděli jedno moc pěkné video, slyšeli nějaká ta marketingová lákadla, ale před Forever Skies ještě leží dlouhá cesta. Někdy během letoška by hra měla vstoupit do předběžného přístupu na Steamu, kde si pobyde asi rok. Během early accessu by měl přibýt jeden z nejzásadnějších prvků – ačkoliv první verzi si zahrajete pouze samostatně, plná hra nabídne kooperaci až pro čtyři hráče. A kdo hrál Sea of Thieves, ten ví, jak zábavná může být klidně i naprosto bezcílná plavba s přáteli. Jestli vodou, nebo vzduchem, to už je skoro jedno.

Forever Skies by se v budoucnu kromě počítačů měla podívat i na konzole.