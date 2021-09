V české sci-fi adventuře Afterglitch od autora Rememoried prozkoumáte psychedelický vesmír

4. 9. 2021 12:00 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Vladimír Kudělka je nejen vývojář her, ale také umělec, a podle toho jeho tvorba vypadá. Jeho šest let starý počin Rememoried to sice v naší recenzi pořádně schytal, nicméně autor toho roku neodcházel s prázdnou. Za svůj výtvor získal ocenění Umělecký přínos české herní tvorbě udělené Českou hrou roku v roce 2015. A jak se zdá, i jeho nová hra Afterglitch bude graficky velmi výrazná.

Grafika je ostatně to jediné, co momentálně můžeme posoudit a z čeho můžeme vycházet. Jak vidno z obrázků, čekají nás ve hře pořádně podivná prostředí, která nám asi dokáží zamotat hlavu a nedivil bych se, kdyby si i pohrála s obsahem žaludku. Ale co bude herní náplní? Jen tak se procházet jako astronaut v prazvláštním vesmíru?

„Jsi astronaut, jehož multidimenzionální cesta za nalezením mimozemské civilizace je důležitější než samotný cíl. Jsi nikdo? Jsi nic? Entita ztracená v metafyzickém nekonečnu?“ To je vesměs jediná informace, kterou o hře jako takové v tuto chvíli dostáváme.

Kudělka alespoň prozradil, že skutečně půjde o audiovizuální zážitek ve formě videohry, která se inspirovala v utopistických obrazech sci-fi z druhé poloviny 20. století, což se bude mísit se ztvárněním hyperprostoru v moderním umění.

Nevím, jak vy, ale já jsem na Afterglitch pořádně zvědavý, protože tahle hra může jedině překvapit. Vyjít by měla již 6. prosince na Steamu.