V Blizzardu už kutí minimálně dva datadisky pro Diablo IV

5. 6. 2023 14:47 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Že Diablo IV nebude jednohubka, už víme. Activision Blizzard slibuje měsíce a roky podpory, kterou by mělo usnadnit live service provedení hry. Každé tři měsíce by do hry měly přistát velké updaty, které přinesou nové funkce, obsah, sezóny, ale i příběhové expanze a události. A pokud by toho snad mělo být málo, chystají se také minimálně dva regulérní datadisky. V podcastu Kinda Funny to zmínil šéf vývoje Rod Fergusson.

„Na různých prvcích Diabla IV musíme pracovat paralelně. Momentálně se chystáme na ostré spuštění hry, zároveň dokončujeme první sezónu, zatímco už pracujeme na druhé a k tomu děláme na prvním rozšíření a rozjíždíme práci na expanzi číslo dva. To vše se právě teď děje,“ vypočítává Fergusson s tím, že vývoj hry připomíná spíše maraton, nikoliv sprint a Blizzard musí dávat pozor, aby tým nevyhořel.

„Proto je pro nás nutné, aby tým takový zápřah vydržel, protože v podstatě neustále něco vydáváte. Live service model nám umožní přidávat více obsahu, který bude hlubší a bohatší v porovnání s Diablem III,“ přibližuje Fergusson.

V rozhovoru zazní i to, co můžeme očekávat od případných nových hratelných tříd. „Myslím si, že se současnou pěticí jsme odvedli dobrou práci. Zkombinovali jsme několik různých druhů hratelnosti, a přitom respektujeme odkaz a minulost Diabla. Do budoucna bychom se ale rádi vydali novým směrem, vyzkoušeli nové věci,“ naznačuje Fergusson. To by mohlo znamenat, že chybějících povolání z minulých dílů, třeba paladina nebo šamana, se nejspíš vůbec nedočkáme.