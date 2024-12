Upoutávka na Indianu Jonese připomíná, že dobrodružství je za rohem. Recenze bude v pátek

3. 12. 2024 16:30 | Novinky | autor: Aleš Smutný

Už 9. prosince vyjde na Xbox Series X/S a PC nová akční hra od MachineGames, kteří se do herních kronik zapsali především oživením značky Wolfenstein ve hrách The New Order, Old Blood a The New Colossus. Oboje předvádělo mile přepálené, satirické a brutální kosení nácků v alternativní minulosti, což je na jednu stranu celkem blízké Indianu Jonesovi, ovšem na druhou představuje celkem odklon od stylu, kterým Indy pátrá po artefaktech.

MachineGames se ovšem nechávají slyšet, že průzkum starých chrámů a hrobek nebude upozaděn, spíše naopak. Akce má stylem víc připomínat původní filmy, tedy pěsti, bič, revolver a použití všeho, co leží kolem vás. Ostatně akcentuje to i nejnovější trailer, v němž je vidět spousta momentů, které jako by z oka vypadly filmům. Řím, džungle, poušť, záhady, spousta puzzlů, spousta pádů a jako hlavní protivník německý archeolog a jeho nacističtí nohsledi.

Jsem vážně zvědavý, jak si tohle všechno sedne dohromady a zda brutální dědictví vývojářů neudělá z Indyho mašinu na zabíjení, podobně jako se touto cestou vydali jak Nathan Drake, tak i poslední verze Lary. V redakci už na recenzi pilně pracujeme a dočkáte se jí v netradiční čas v pátek 6. prosince v 1 ráno.