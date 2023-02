Únorové předplatné PS Plus Extra a Premium se ponese ve znamení robotických dinosaurů

16. 2. 2023 10:46 | Novinky | autor: Jan Slavík

Už se pomalu stává tradicí, že si Sony není schopná pohlídat informaci, jaké hry se chystají do jejího předplatného. Únorovou sestavu opět provařil známý leaker s přezdívkou Billbil-kun, i když tentokrát předstihl firmu jen o pár hodin. Oficiální oznámení, na které tituly se hráči s variantami předplatného PS Plus Extra a Premium mohou těšit, přišlo vzápětí.

Zřejmě nejzvučnější jméno, které obohatí vaši knihovnu, je Horizon Forbidden West. Výborná akční adventura s otevřeným světem, zrzkou v hlavní roli a přídělem mechanických ještěrů vyšla téměř přesně před rokem a učarovala kde komu. Adam ji v naší recenzi hodnotil devítkou a světoví kritici na tom byli podobně.

zdroj: vlastní video redakce

Nebo se budete moci vydat do fiktivní rumunské vesnice v Resident Evil Village a užít si tam trochu mrazivého traumatu. Ačkoliv, na druhou stranu, nejspíš ho až tak moc nebude, protože Village je spíš střílečka s hororovou příchutí než plnohodnotný horor, ale to nemění nic na faktu, že se jedná o zábavnou a povedenou hru. V naší recenzi dostala za osm.

zdroj: vlastní video redakce

Dál se chystá postapokalyptický looter shooter Borderlands 3, jehož míra zábavy je přímo úměrná tomu, jak moc souzníte s místním specifickým humorem a jak moc si v principu užíváte borderlandovskou herní formuli, protože novinek oproti předchozímu dílu tu najdete minimum. Pokud však obě podmínky splňujete, rozhodně si přijdete na své. Od nás si hra vysloužila sedmičku, světoví recenzenti byli shovívavější.

zdroj: Archiv

Máte-li chuť na typicky japonskou řežbu, přijde k chuti Scarlet Nexus. Hack'n'slash od Bandai Namco nabízí působivou výtvarnou stránku, originální florální design nepřátel, tradiční chytlavou a jaksepatří divokou dynamiku akcí ze země vycházejícího slunce a příběh, který svým stylem potěší zejména fanoušky anime.

zdroj: vlastní video redakce

Z dálněvýchodní tvorby to není všechno, chystat se můžete i na oblíbenou bojovku Tekken 7, JRPG tradičního střihu I am Setsuna a jejího duchovního nástupce Lost Sphear, mecha mordovačku Earth Defense Force 5, akční RPG Oniaki či leteckou arkádu Ace Combat 7: Skies Unknown.

Sestavu uzavírá The Forgotten City, což je mod do Skyrimu předělaný v plnohodnotnou hru, a nepříliš povedená kooperativní střílečka Outriders od People Can Fly.