Úniky lákají na listopadové vydání roky vyhlížených námořních bitev Skull & Bones

29. 6. 2022 13:31 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Když Ubisoft před dávnými pěti lety oznámil Skull & Bones, čistě námořní bitvy ve stylu těch z Assassin’s Creed, nejeden hráč byl pln očekávání. Jenže roky minuly, hra se buď odkládala nebo o sobě pro jistotu nedávala vůbec vědět a my ji měli de facto za mrtvou, přestože Ubisoft tu a tam prohlásil, že vývoj stále pokračuje a jednou se dočkáme.

Zkraje letošního roku pak vyšlo najevo, že Skull & Bones vyjde do konce března roku 2023 spolu s hrami Avatar: Frontiers of Pandora a Mario + Rabbids Sparks of Hope. Maria oznámili včera na 20. říjen, tedy jedna ze tří skutečně vyjde v plánovaném čase. A podle nejnovějšího úniku by to mělo stíhat i Skull & Bones.

S informací přišel twitterový účet Aggiornamenti Lumia (díky Gaming Bolt), který ostře sleduje veškeré dění okolo obchodu Microsoftu. Všiml si v backendu vytvoření karet hry Skull & Bones s informacemi o předobjednávkových bonusech, k nimž se řadí soundtrack a artbook spolu s bonusovými misemi, prémiovým balíčkem a žetonem do „smuggler pass“.

Účet dále sdílel prostý text „Skull and Bones: 2022-11-08“, což by mělo poukazovat na datum vydání 8. listopadu. Na tomto příspěvku je zajímavé to, že na něj zelenou fajfkou reagoval známý insider a leaker Tom Henderson, což by naznačovalo, že i on má stejné informace a může je „potvrdit“.

Skull & Bones se navíc v posledních týdnech objevilo v hned několika výpisech ratingových společností, což je vždy dobrým důkazem blížícího se oznámení. Spekuluje se, že Ubisoft by měl vyjít s pravdou na světlo během července.