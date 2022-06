V říjnu bude na straně hrdinů stát i Bowser v pokračování tahovky Mario + Rabbids Sparks of Hope

28. 6. 2022 16:35 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Nintendo zařadilo do dnešního streamu Nintendo Direct Mini očekávané pokračování výborné tahovky Mario + Rabbids Kingdom Battle s podtitulem Sparks of Hope. Touto cestou dostáváme nové kratší záběry z hraní s doprovodným komentářem, přičemž zítra má dojít na vyloženou králíkovou masáž.

Nový trailer (ve videu níže od 11:10) demonstruje jednu z největších novinek pokračování hry, která vznikla spoluprací Nintenda s Ubisoftem – svobodu. Zatímco v prvním díle byly souboje tahové i co do vašich možností skotačení po bojišti, ve Sparks of Hope ve svém tahu můžete volně pobíhat ve vymezeném prostoru.

Můžete si tak sami doběhnout k nezvanému hostovi, podrazit mu nohy, doběhnout za libovolnou překážku a z jejího krytu tomu samému bídákovi poslat pár ran do kožichu, aby dal už navždy pokoj. Tím odpadá nastavování jednotlivých kroků z jedničky a vypadá to na o něco akčnější pojetí soubojů.

Ukazuje se i synergie mezi hrdiny, kdy jeden druhého vymrští do vzduchu, a umožní mu tak doplachtit ke vzdálenějšímu krytu.

Závěr videa prozrazuje, že na straně hrdinů bude tentokrát stát i obávaný Bowser. Zjevně budeme mít společného nepřítele, který je tak mocný, že jdou staré sváry stranou.

Mario + Rabbids Sparks of Hope rovněž dostává datum vydání připadající na 20. říjen a počítá se nepřekvapivě jen se Switchem. Tím ale nové zprávy o hře nekončí. Hned zítra od 18:00 proběhne další stream, tentokrát na YouTube Ubisoftu, kde se hra představí více do hloubky a ukáže nám některá ze svých tajemství.