Uniklá předobjednávka odhalila vysokou cenovku remasterované trilogie GTA

12. 10. 2021 12:00 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Rockstar v pátek po mnoha měsících náznaků a úniků konečně potvrdil chystanou remasterovanou trilogii série GTA, která obsahuje třetí díl, Vice City a San Andreas. Podrobností je zatím velmi málo, počítat můžeme akorát s jistým grafickým vylepšením a s modernizací hratelnosti.

Kromě toho byly oznámeny platformy, na kterých se vrátíme do let dávno minulých. Ještě letos by mělo dojít na počítače, starou i novou generaci konzolí a Switch, přičemž příští rok trilogie zamíří i na mobilní zařízení s Androidem a iOS.

Oznámení bohužel nedoprovázelo konkrétní datum vydání, ale máme tu jeho první náznak spolu s možnou cenovkou. Informaci o vydání někde vyšťoural polský web PPE (díky, VG247!), který tvrdí, že krabicové verze pro PlayStation 4, Xbox One a Switch půjdou do obchodů 7. prosince, zatímco konzole PlayStation 5 a Xbox Series X|S se jich dočkají až v roce 2022.

Datum vydání krabicovek samozřejmě nemusí mít nic společného s dnem, kdy se trilogie poprvé objeví v digitálních obchodech. A nakonec to celé ani nemusí být pravda…

Obchod Base.com zase na moment spustil předobjednávky trilogie, a co se jednou na internetu objeví, to už tam také zůstane. V tomto případě to pro nás uchoval server ResetEra (za upozornění děkujeme opět VG247).

Vypadá to, že by Grand Theft Auto: The Trilogy - Definitive Edition mohlo v případě staré generace a Switche stát 70 eur, zatímco na nové generaci byste platili 80 eur. Není to sice potvrzené, ale zároveň to není ani nepravděpodobné.

Rockstar spadá pod vydavatelství Take-Two, které jako jedno z prvních před příchodem nové generace začalo upozorňovat na to, že hry prostě a jednoduše budou dražší a že právě tyto cenovky budou novým standardem. Jejich NBA bylo jednou z prvních her s takovou cenou.

Člověka akorát nutí k zamyšlení to, že by v případě potvrzení cen existoval vedle takto drahého remasteru i cenově velmi přívětivý remake Diabla II. Ne každý má evidentně v případě renovátorských projektů zapotřebí cenu šponovat až do nebes.