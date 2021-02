Únik vyzradil chystanou závodní hru Hot Wheels Unleashed

15. 2. 2021 10:15 | Novinky | autor: Patrik Hajda

A to jsem si myslel, že autíčka Hot Wheels, angličáky, už dávno nefrčí! Ale někde zjevně ještě mají dost zájmu na to, aby jim stálo za to je adaptovat do videohry. Podle všeho se totiž chystá závodní arkáda Hot Wheels Unleashed na motivy tohoto dávného fenoménu.

Bohužel nejde o oficiální oznámení, ale pouhý únik skrze Microsoft Store, který ale v tomto bývá poměrně spolehlivý (takhle jsme se dozvěděli například o remaku Mafie). Dávno stažená produktová stránka, kterou se podařilo uchovat webu All Games Delta, prozrazuje poměrně dost o chystané hře.

V závodech budete driftovat a používat zrychlení, abyste překonali ikonické oranžové smyčky na tratích, které mají využívat jak jednotlivé díly skládačky, tak i prostředí, kterým vedou. Vedle samotných závodů, které nabídnou rozdělenou obrazovku pro 2 hráče a online multiplayer pro 12 závodníků, nebude chybět ani editor tratí, který hodlá vytřít zrak Trackmanii.

zdroj: AllGamesDelta

Obrázek zobrazíte v plné velikosti jeho otevřením na nové kartě

„Rozpoutejte svou kreativitu s nejúžasnějším editorem tratí vůbec,“ píše se v potenciálně oficiálním popisu hry. Tratě půjdou sdílet s ostatními hráči, což by mohlo zajistit dlouhé trvání hry.

Zajímavé je, že na hře podle těchto informací dělá studio Milestone známé svými motocyklovými sériemi Ride, MotoGP, MXGP a Monster Energy Supercross. Doufejme, že mu čtyři kola a arkádovost nebudou dělat problém (v minulosti stvořilo například Gravel, který nebyl zrovna okouzlující závodní hrou).

Na zachycené produktové stránce není žádné datum vydání, přesto se webu True Achievements někde podařilo vypátrat 29. září. Web Push Square zase hovoří o 30. září a předpokládá, že by hra měla vyjít i na PlayStationu 4 a 5. Microsoft Store zmiňuje pouze Xbox One a Xbox Series X/S, ale to by bylo, aby to nevyšlo i na PC.

Pokud mají Hot Wheels Unleashed skutečně vyjít koncem září, pak je oficiální oznámení na spadnutí.