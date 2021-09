Ukázku anglického dabingu Lost Judgmentu kazí mizerný hlavní hrdina

1. 9. 2021 13:35 | Novinky | autor: Aleš Smutný

Koncem září se dočkáme pokračování vynikající japonské detektivky Lost Judgment, v níž se vrací charismatický detektiv na volné noze Jagami Takajuki. První Judgment jsem si užil mnohem víc, než jsem od spin-offu série Yakuza čekal, a popravdě řečeno se aktuálně těším víc na Lost Judgment než jakékoliv případné pokračování Yakuzy (kam nepočítám brilantní žánrovou expedici Yakuza: Like a Dragon, která patří k tomu nejzábavnějšímu, co se mi dostalo v posledních měsících do ruky).

Na rovinu se také přiznávám, že jsem purista a naprosto nechápu, jak někdo může chtít hrát titul, který se odehrává v Tokiu a hlavními hrdiny jsou jen Japonci, v angličtině. Nicméně, anglosaské publikum není uvyklé na titulkované filmy a samozřejmě ani titulkované hry, a tak hra obsahuje plnou anglickou lokalizaci. Jak bude znít a kdo se objeví v hlavních rolích, vám předvede nový trailer výše.

Jakkoliv považuji hraní Yakuz nebo Judgmentu v angličtině za heretické, musím zároveň konstatovat, že profesionální anglické lokalizace jsou u nich solidní. Platí to i pro role předvedené v traileru, ovšem s jednou výjimkou. Bohužel v případě hlavní postavy.

Greg Chun je sice zkušený dabér, ale absolutně nechápu jeho obsazení do role Jagamiho. Ve srovnání s původním japonským dabérem Kimurou Takujou přináší naprosto odlišný pocit. Chunův Jagami je mnohem víc drsňácký, přímočarý a jednoduchý než Kimurův. Kimura si víc hraje s drobnými nuancemi emocí a lépe do Jagamiho postavy promítá její typický humor. Navíc, Chunova výslovnost japonských jmen s americkým akcentem strašlivě tahá za uši, tuplem ve srovnání s jinými anglickými dabéry.

Lost Judgment bude z hlediska lokalizace velkou novinkou v rámci série Yakuza a přidružených her. Doposud vždy vznikal dabing i titulky až s několikaměsíčním odstupem po vydání japonské verze. Tentokrát dojde k simultánnímu vydání, což dle slov Scotta Stricharta, producenta lokalizace, bylo pořádně náročné a proces se hodně lišil od standardní práce na titulech studia Ryu Ga Gotoku. Dřív měli už k dispozici hotovou hru a dramaturg i dabéři věděli o scéně vše. Tentokrát se musel celý tým neustále obracet na vývojáře a ptát se na detaily. „Jak daleko od sebe postavy stojí? Kam celým svým proslovem míří tahle postava? Často jsme dostávali v odpovědi celé eseje“, vysvětluje Strichart.

Zajímavé je, že Strichart a jeho tým pracovali i na Yakuza: Like a Dragon a Lost Judgment ani neměl být v jeho režii. Jenže kvůli změnám v lokalizačním studiu sotva stihl dodělat updaty Like a Dragon a rovnou se musel pustit do Lost Judgmentu, a to v situaci, kdy se průmysl konečně adaptoval na covidovou situaci. Je třeba smeknout pomyslný klobouk, protože anglická lokalizace Like a Dragon probíhala distančně, kdy všichni dabéři dostali domů potřebné vybavení a natáčeli odsud. Na výsledku to přitom z hlediska audia nijak nepoznáte.

Lost Judgment vychází 24. září na minulé i současné generace konzolí. Vydání na PC je nepravděpodobné, jak si můžete přečíst zde.