Ubisoft rozšíří Breakpoint o AI parťáky už tento týden

13. 7. 2020 12:27 | autor: Adam Homola

Pozdě, ale přece? Tak by se dal nazvat celý příběh Ghost Recon Breakpoint, který vyšel v ne zrovna ideálním stavu. Ubisoft hru ale pořád zlepšuje, rozšiřuje a teď se konečně dostává na jeden z největších a nejžádanějších přídavků: AI parťáky. Ti byli nedílnou součástí předchůdce Breakpointu, Ghost Recon Wildlands, nicméně tady dosud chyběli.

Tvůrci se totiž rozhodli zpracovat zážitek sólo vojáka, kterého za nepřátelskými liniemi nahání drsní nepřátelé. A když přivřu oči nad startovními nešvary a podívám se spíš na pozdější Ghost Experience, tak se jim to i povedlo. Po chvíli zvykání mi AI parťáci popravdě moc nechyběli, ale jejich návrat do série i tak vítám.

K parťákům se v Breakpointu dostanete kdykoliv po vaší první návštěvě Erewhonu, tedy velice brzy po začátku hry. K ruce můžete mít tři borce a ti se budou chovat přesně tak, jak čekáte. Když se rozhodnete pročistit nepřátelskou základnu potichu, nemusíte se bát, že by vám to parťáci zkazili. A pokud se vám to všechno pokazí a začne se střílet, parťáci sundají tlumiče a půjdou do toho s vámi.

Podobně jako ve Wildlands, i tady jim můžete dávat několik různých příkazů, a to jak normálně, tak třeba i skrze drona. Pochopitelně se vrací i jedna z nejpopulárnějších věcí z Wildlands, a to Sync Shot, který můžete zkombinovat i s vaším Sync Shot Dronem. Nově tak můžete sejmout až sedm cílů najednou.

AI parťáci mají u sebe vždy jednu univerzální útočnou pušku a pak jednu primární zbraň, jejich vytunění je na vás. Až na Mark Upgrades a pasivní bonusy mají vaši parťáci k dispozici plnohodnotný Gunsmith. A ano, samozřejmě vás budou oživovat, když náhodou padnete.

Ubisoft přidá AI parťáky do Breakpointu už tento týden, konkrétně ve středu 15. července. A vedle dříve vydaného teaseru se můžete podívat i na nový gameplay trailer, kde uvidíte parťáky v akci. Najdete ho úplně nahoře.

zdroj: Ubisoft