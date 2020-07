Ubisoft odhaluje finanční výsledky za první kvartál

23. 7. 2020 10:14 | autor: Pavel Makal

Francouzský herní gigant Ubisoft momentálně proplouvá velmi bouřlivými vodami. Vlna nařčení z nevhodného chování na pracovišti, ze sexismu a dalších prohřešků zaplavila média, ostatně své jsme k tomu řekli i my v aktuálním Fight Clubu. Byznys ale nečeká, a tak i v těchto neklidných časech proběhlo tradiční zveřejnění finančních výsledků prvního kvartálu fiskálního roku.

Alespoň v tomto ohledu může být společnost spokojena, koronavirová pandemie a s ní související karanténa poskytly rekordní výsledky, a to zejména v dubnu a květnu. Čísla z června a července údajně připomínají ta z kraje roku.

Bezprecedentní 500% meziroční nárůst zaznamenala série Just Dance, dost možná proto, že se zkrátka lidé i v karanténě chtěli hýbat. Polepšila si ale i značka Assassin‘s Creed. Zájem o ni obnovilo oznámení nového dílu s podtitulem Valhalla a meziročně vzrostla o 60 procent.

Zvýšený zájem byl i o streamovaný event Ubisoft Forward, který sledoval rekordní počet diváků. Akce měla co do sledovanosti větší úspěch než tradiční E3 konference, jaké Ubisoft pořádal v uplynulých letech.

V souvislosti s touto informací jsme se dozvěděli, že příští Ubisoft Forward proběhne již v září. Přesný termín ani konkrétní obsah zatím neznáme, společnost má ale stále ve vývoji celou řadu projektů, na něž se posledně nedostalo. Zmínit můžeme například Gods and Monsters nebo dlouho očekávané pokračování Beyond Good and Evil.

V příštím kvartálu Ubisoft očekává 16% meziroční pokles, který souvisí s velmi brzkým uvedením loňského podzimního titulu Ghost Recon Breakpoint. Aktuální fiskální rok má společnosti přinést provozní zisk mezi 400 a 600 miliony eur