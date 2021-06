Ubisoft Massive opouští ředitel, výjimečně ne kvůli kontroverzi

18. 6. 2021 14:45 | Novinky | autor: Pavel Makal

Studio Massive Entertainment, známé také jako Ubisoft Massive, si mohou pamětníci spojovat s dvoudílnou sérií Battlezone z přelomu tisíciletí, pro drtivou většinu současných hráčů ale patrně vešlo ve známost až v roce 2016 s prvním dílem The Division.

Švédští vývojáři momentálně připravují na E3 představený projekt Avatar: Frontiers of Pandora, ale také novou hru z univerza Star Wars a přitom stále podporují The Division 2. Je tedy docela s podivem, že v takto exponované situaci studio opouští jedna z klíčových postav.

Výkonný ředitel David Polfeldt opouští svou pozici k 1. červenci letošního roku. V oznámení uvádí, že když před 17 lety nastupoval do malého studia v Malmö na pozici takzvané děvečky pro všechno, ani by ho nenapadlo, na jak divokou horskou dráhu nastupuje. Poté, co se studiu podařilo podepsat smlouvu na adaptaci Star Wars a přestěhovat se do nového sídla ale pocítil, že na své pozici dosáhl všeho, co kdy chtěl.

Polfeldt na rozdíl od celé řady jiných osobností Ubisoftu neodchází ze své pozice kvůli nevhodnému chování na pracovišti, ostatně po půlroční dovolené nastoupí ve společnosti na jinou pozici. Jeho nástupce v Massive už je údajně vybrán, zatím ale jeho jméno nebylo zveřejněno.

Navzdory řadě souběžně probíhajících projektů je podle Polfeldtových slov nyní ideální čas k odchodu. Massive je prý ve skvělé kondici a Avatar, The Division 2 i Star Wars a samozřejmě engine Snowdrop, který mimo jiné pohání třeba i Mario + Rabbids, pro něj tvoří velmi pevný základ.