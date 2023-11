Ubisoft chystá další remaster Beyond Good & Evil, ten mu ale utekl ještě před oznámením

30. 11. 2023 10:20 | Novinky | autor: Adam Homola

Ubisoft potvrdil, že Beyond Good & Evil 20th Anniversary Edition vyjde na začátku příštího roku, kdy uplyne 21 let od vydání původní hry. Toto oznámení následuje po náhodném předčasném vydání nedokončené verze v předplatném Ubisoft Plus a zařazení do obchodu Xboxu. Tentokrát tak Ubisoft, kterému leckdy utečou nějaké ty informace, utekla rovnou celá hra.

Předčasně odhalený výpis na webu Xboxu zdůrazňoval různá drobná vylepšení výroční edice, včetně podpory rozlišení 4K, 60 snímků za sekundu, vylepšené grafiky, ovládání i zvuku či nových funkcí automatického ukládání a podpory ukládání napříč platformami. Nepůjde tak o remake, spíše jen o výroční edici vylepšující původní hru o pár menších věcí.

Na konkrétní a především oficiální informace si ale budeme muset ještě chvíli počkat. Ubisoft sice výroční edici nakonec potvrdil, jenže zatím ještě žádné bližší detaily neupřesnil.

Po úniku informací a samotné hry to netrvalo dlouho a Ubisoft se nechal pro britský Eurogamer slyšet, že ono předčasné vydání hry není reprezentativní a že rozhodně nešlo o finální verzi. Šťastlivci, kteří si tak mohli novou verzi Beyond Good & Evil zahrát, zkoušeli nakonec jen rozpracovanou verzi.

Oficiální datum vydání zatím neznáme, ale dočkat bychom se mohli někdy na začátku příštího roku.

Mimochodem, příští rok to nebude poprvé, kdy Ubisoft sahá na tuhle milovanou klasiku. Jeden remaster Beyond Good & Evil vyšel už v roce 2011 pod prostým názvem Beyond Good & Evil HD a vedle titulního vyššího rozlišení toho moc nedělal. Navýšil rozlišení na 1080p, vylepšil modely postav i textury a vyladil i nahrávku špičkového hudebního doprovodu.

zdroj: Ubisoft

V Ubisoftu se mezitím pracuje na plnohodnotném pokračování. Tedy, alespoň v to doufám, protože o Beyond Good & Evil 2 jsme toho vlastně nikdy moc neslyšeli. Kromě dvou hezkých, avšak po herní stránce zcela bezobsažných trailerů jsme tu neměli skoro nic. Kratičké ukázky enginu, pár obecných slibů a jinak dlouhodobé ticho po pěšině.

Nad pokračováním jedné z mých nejoblíbenějších her tak pořád visí velký otazník, nicméně pokud si chcete dát Beyond Good & Evil znovu/poprvé, nemusíte čekat na výroční edici. Původní verze vám sice ve 4K a s výše uvedenými vylepšeními nepoběží, ale pořád je k mání a pořád se hraje velice solidně.